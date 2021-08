Na de coronacoupe zoeken we ons heil in de ‘healthy hair journey’. Beautyredactrice Sophie legt uit hoe je stralend en gezond haar krijgt in 4 stappen

Haarfijn uitgelegd: zo train je je lokken om minder snel vet te worden (en zo vaak zou je ze minstens moeten wassen)

10 november Onze haren wassen? Ach, tijdens de lockdown durven we al eens een dagje over te slaan. Geen kat die het ziet én zo kunnen we onze lokken trainen om minder snel vet te worden. Want elke dag shampooën is niet goed. Maar wat dan wel? Eén keer per week? En hoe kan je de vettige dagen het best overbruggen? We vroegen het aan BV-kapper Jochen Vanhoudt en dermatoloog Thomas Maselis.