Na de comfy lockdownlook tijd voor een frisse zomeroutfit: dit zijn dé trends voor het hele gezin

05 juni 2020

Je haalde de voorbije weken ook voornamelijk die comfortabele joggingbroek plus XL sweater uit de kast? Leuk, die lockdownlook, maar nu we stilaan weer uit ons kot krabbelen, wordt het écht wel tijd om jezelf én je gezin te trakteren op een frisse zomerlook. Geen zin om gemaskerd tussen de winkelrekken te slalommen? Wij gidsen je alvast even door de trends die je nadien lekker makkelijk online koopt.

1. Let’s go for… een zomerjasje

Behalve zwoele, zuiderse zomerdagen heb je de komende weken natuurlijk ook nog altijd kans op een paar Belgische buien…

Voor haar: de 80s en 90s blijven voor kleur en fun in onze kleerkast zorgen, en dus is het jeansjasje een absolute must. Mooi in blauw, maar probeer ook eens wit of een crèmetint voor wat extra frisheid. Mag het wat pittiger, ga dan voluit voor colour blocking. De luchtige, sporty vestjes in felle kleuren stoppen de wind én vangen de comlimenten. Toch iets té trendy? Ga dan voor de klassieke trenchcoat: ultravrouwelijk en altijd weer stijlvol.

Voor hem: heel wat knalkleuren en drukke prints bij de grote merken, maar ook de stoere army look blijft een topper. Combineer je opvallend jasje op een jeans, maar durf het ook eens te dragen op een geklede broek en boost zo je werkoutfit. Liever wat meer ingetogen? Met een donkerblauwe zomerjas ben je altijd in style.

Voor de kinderen: eenvoudig donkerblauw, net als papa, mét waterafstotende coating en natuurlijk 100% speelproof. Maar spelen kan ook in zonnige tinten als oranje, geel en oudroze. Sowieso is het jeansvestje ook voor de mini-me’s dé zomermusthave.



2. Let’s go for… sneakers, sandalen en espadrilles

Hot hot heat, en dus snakken je voeten naar een comfortabel, ademend paar schoenen, zonder aan stijl in te boeten…

Voor haar: een sierlijk sandaaltje natuurlijk, extra elegant onder een zwierige jurk of losse broek. Mag het wat sportiever, ga dan voor een kleurrijke espadrille in boho-stijl. En sowieso blijft de hippe, kleurrijke sneaker dé fashionable en tegelijk comfy citytrip-topper.

Voor hem: de espadrille blijft dé musthave voor een relaxte vakantielook, dit jaar mooi in olijfgroen of lichtgrijs. Maar er is concurrentie: ook de kleurrijke slipper valt duidelijk in de smaak bij de mannen. Wat meer meters gepland dan een tochtje naar de tuin of het zwembad? De witte, duurzame Veja-sneakers blijven terecht een succesnummer en passen onder élke zomeroutfit.

Voor de kinderen : the 90s are back, ook in de schoenenkast! De kleurrijke, comfy Air Max-sneakers zien er supercool uit aan de voeten van je mini’s… Liever leder? De zomerschoentjes vallen deze keer voluit voor pasteltinten. En natuurlijk mag een oldskool (water)sandaaltjes niet ontbreken om de komende maanden op ontdekking te gaan.



3. Let’s go for… een gezellige trui

Zomeravonden zijn er om samen met vrienden of familie extra lang te blijven plakken in de tuin, op een terras, op het strand of in het park. Vergeet je trui niet, want na zonsondergang wordt het een pak frisser.

Voor haar: stoer meets girly en dus maak je met een roze sweater een zacht statement. Ook een witte, gebreide trui is een slimme keuze, want multi-inzetbaar. Into een kleurrijk experimentje? Het kunstige tie dye is weer helemaal in!

Voor hem: een hoodie natuurlijk! Sportief, stoer en perfect om lekker in te verdwijnen. Deze zomer zijn de tinten een pak zachter, en dus kies jij voor bijvoorbeeld zachtgeel. Ook de comfortabele witte sweater valt heel erg in de smaak. Liever net iets klassieker? Een fijne, gebreide trui zorgt voor een elegant extra laagje warmte.

Voor de kinderen: kleur, véél kleur: opvallende, drukke prints, XL merkopschriften en vrolijke knalkleuren matchen mooi met de zongebruinde huid van je kinderen. Maar ook subtiel kan: een effen trui in pasteltinten zorgt voor extra zachtheid.



4. Let’s go for… een zonnebril én een horloge

Twee absoluut onmisbare zomeraccessoires: een zonnebril beschermt je ogen én maakt je outfit helemaal af, met een horloge mis je geen enkele vakantiedate…

Voor haar: een extra elegante pilotenzonnebril of toch liever een opvallend, retro exemplaar? Sowieso tweemaal oogverblindend mooi! Rond je pols kies je voor sportieve vrouwelijkheid met een originele Smartwatch.

Voor hem: de coole pilotenbril is terecht een blijver, maar ook andere stoere modellen met geblindeerde glazen en een opvallend montuur zijn een hit deze zomer. En rond zijn pols? Een tijdloos leren bandje met een klassiek, zilveren uurwerk blijft de allerbeste investering.

Voor de kinderen: stoer, kleurrijk, knallen én opvallen, graag! En dus kies je voor een zonnebril of horloge in ultrablauw, groovy groen of cool koraalrood.



Zin in een nieuwe zomerlook voor jezelf én je gezin? Je vindt deze en nog veel méér trendstukken van de mooiste merken bij de Bijenkorf, bovendien krijg je momenteel tot 20% korting op heel wat artikelen!