Na amper 3 jaar trainen, kwalificeerde Mieke (38) zich voor de Olympische Spelen: “Er zit een grote onrust in mij”

Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Mieke Gorissen (38). Je kan haar gerust een indrukwekkende laatbloeier noemen. Recent plaatste ze zich voor de marathon op de Olympische Spelen in Tokio, terwijl ze nog maar een paar jaar geleden begon met lopen. “Niets doen kan ik niet. Ik heb die uitlaatklep nodig. Lopen is dat voor mij. En sokken breien ontspant me ook.”

Wie is ze? • 38 jaar, geboren op 29 november 1982 • Leerkracht fysica en wiskunde • Plaatste zich compleet onverwacht voor de marathon op de Olympische Spelen, terwijl ze nog maar drie jaar traint • Loopt op 7 augustus de marathon op de Olympische Spelen • Heeft zo’n 7 à 8 uur slaap nodig

“Eigenlijk ben ik pas drie jaar geleden echt beginnen te trainen. Daarvoor liep ik al, maar gewoon voor mezelf, zonder schema of trainer. Die kwalificatie voor de Olympische Spelen is me dus een beetje overkomen. Het was nog maar de tweede marathon waaraan ik deelnam. Op voorhand had ik wel tegen mijn man, Jori, gezegd dat ik het onderste uit de kan wilde halen. En ik wist welke tijd ik moest lopen om me te kwalificeren. Daar had ik het met mijn trainer, Gilbert Simal, over gehad, met niemand anders. Weinig mensen wisten zelfs dat ik zou meedoen aan een marathon. Mocht het niet gelukt zijn, dan wist ik dat ik er alles aan gedaan had, maar dat het er gewoon niet in zat.”

Quote De aandacht overdonder­de me, terwijl ik een gewoonte­dier ben, dus ik wilde snel terug met mijn voeten op de grond. Mieke Gorissen

“De marathon zelf was in Enschede op een zondagvoormiddag. Daarna moest ik nog drie uur met de auto naar huis, want door corona mocht er niemand mee. En de volgende dag stond ik gewoon weer voor de klas. Die eerste dagen draaide ik door op pure adrenaline. Er kwam zoveel op me af. De aandacht overdonderde me, terwijl ik een gewoontedier ben, dus ik wilde snel terug met mijn voeten op de grond. In het weekend ging het licht dan toch even uit, zowel fysiek als mentaal, maar dat heeft gelukkig niet zo lang geduurd.”

Rustgevende runner’s high

“Ik weet graag op voorhand waar ik aan toe ben. Zo heb ik voor elke dag een routine die ik aanhoud. Elke ochtend, ook in het weekend, sta ik op om halfzeven. Pas sinds een paar jaar vind ik het fijn om mijn dag vroeg te starten. Want in mijn studententijd was het snoozen, snoozen en nog eens snoozen. Ik geniet ervan om mijn trainingen in het weekend al ’s ochtends af te werken. Meestal luister ik dan naar informatieve podcasts zoals Nerdland. Het voelt dan alsof ik even weg ben van de wereld. Dat is mijn runner’s high, al klinkt het euforischer dan het is. Het is vooral rustgevend.”

“Voor ik ga trainen, neem ik meestal geen ontbijt. Loopschoenen aan en de baan op. Dat is een ideale motivator, want ik kijk dan heel erg uit naar dat ontbijt. Ik eet graag sojayoghurt met allerlei soorten bessen. Dat kan me enorm smaken. En pindakaas hoort er ook steevast bij. Zo krijg ik alles binnen: eiwitten, vetten, fruit en koolhydraten. En koffie natuurlijk! Pas op, als ik een lange training heb, zal ik wel ontbijten, hoor. Ik heb ook altijd iets bij me tegen een hongerklop. Ik zou niet willen dat ik naar huis moet bellen om me te komen halen.”

Spring-in-’t-veld

“Na het lopen krijg ik een gevoel van rust. Maar dat gaat niet altijd de hele dag mee. Na een heel stresserende dag kriebelt het soms om ’s avonds nog eens mijn sportschoenen aan te trekken. Er zit een grote onrust in mij. Als mijn trainer zijn schema’s doorgeeft, weet hij dat rust betekent dat ik toch gewoon rustig ga lopen. Niets doen kan ik niet. Ik heb die uitlaatklep nodig. Lopen is dat voor mij. En sokken breien ontspant me ook. Al heb ik daar nu minder tijd voor. Ik kan moeilijk stilzitten, maar als ik dan bezig ben met breien, komt mijn geest toch tot rust. Dat gestresseerde heb ik altijd gehad. Op school benoemden ze dat positief als een spring-in-’t-veld, of zoals ze in Limburg zeggen: peper in de kont.”

Quote Om marathons te lopen moet ik veel trainen. Toch valt het qua vermoeid­heid wel mee. Fysiek moe zijn is meestal een aangenaam gevoel. Mieke Gorissen

“In de week train ik vaak na mijn werk op school. Daarna help ik mijn man wat in de keuken, om hem niet aan zijn lot over te laten. Maar eigenlijk heeft hij daar geen hulp nodig. Meestal staat het eten al klaar. De keuken is echt zijn terrein. (lacht) Ik zit er dan vooral bij voor de gezelligheid. Hij ondersteunt mij echt heel goed.”

Volledig scherm Deze foto is gemaakt op de atletiekpiste in Diepenbeek om 7 uur. © Nathalie Samain

“Het is nu heel erg druk, dus ik zorg ervoor dat ik op tijd in mijn bed kruip, zo ergens tussen tien en elf uur. Veel later mag ik het echt niet maken. Ik ben sowieso geen fuifbeest, dus vroeg gaan slapen valt me niet zwaar. Om marathons te lopen moet ik veel trainen. Toch valt het qua vermoeidheid wel mee. Eigenlijk heb ik daar vooral last van als ik het mentaal zwaar heb, bijvoorbeeld als er iets gebeurt op school dat ik me heel hard aantrek. Als mijn geest moe is, volgt mijn lijf, maar omgekeerd is dat minder het geval. Fysiek moe zijn van de trainingen is meestal wel een aangenaam gevoel.”

