Na 25 jaar vinden soulmates Jacob (46) en Kirsten (45) elkaar terug, maar zij is getrouwd. “Onze lichamen versmolten weer als toen”

Verboden liefde: de getrouwde Mieke snakt naar de sterke handen van haar kinesist. “Hij wist precies waar elk gevoelig plekje van mijn lichaam lag”

“Ik lag op mijn rug. Terwijl hij me masseerde, keek hij me aan met z’n bruine ogen. Zijn gezicht was dichtbij, kwam nog dichter. En opeens raakten zijn zachte lippen de mijne. Ik beefde een beetje.” Mieke* (toen 37) heeft nooit iemand anders gehad dan haar man. Maar dan valt ze voor haar vijf jaar jongere kinesist Boris*. De twee klikken op elk vlak, en na negen sessies geeft hij haar in z’n praktijk met zijn sterke handen meer dan massages. Tot Miekes man dat ontdekt. “Ik heb er geen spijt van. Ik ben nu een andere vrouw door Boris.” In de Verboden Liefde-reeks viert NINA de liefde die, hoe vurig ook, niet mag of kan zijn.

29 augustus