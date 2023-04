Muzikante Isolde Lasoen voelt zich vaak opgejaagd. “Alles flitst voorbij zonder dat ik in het moment sta”

Het leven van muzikante Isolde Lasoen (43) kent onregelmatige ritmes. Tijdens het weekend werkt ze: optredens genoeg. Dat maakt het des te meer genieten als ze eens thuis is, liefst met vriend Piet en zonen Elko en Arlo. Want innerlijk aardt Isolde niet altijd goed, vertelt ze in onze reeks waarin BV’s over hun ideale weekend vertellen. “’s Avonds vraag ik me af: heb ik nu wel genoten?”

“Mijn weekends bestaan meestal uit optreden. Als ik niet moet werken, is de kans groot dat mijn vriend weg moet. Hij is tourmanager van Flip Kowlier en van mijn band, dus zijn er amper weekends dat we allemaal thuis zijn. Het voordeel: eens niets op de weekendagenda hebben staan, geeft ons bijna een vakantiegevoel.”

“Op zo’n vrije vrijdag- of zaterdagavond geniet ik ervan om niet naar buiten te hoeven. Ultieme gezelligheid is voor mij een vinylplaat opleggen met een goed wijntje erbij. Ik zie dat als een beloning voor mezelf. Voor ik start met koken me nog even rustig neerzetten, is het moment van de dag waar ik het meeste naar uitkijk.”

“Hetzelfde heb ik met mijn koffie in het weekend, ’s morgens op een bankje. Opnieuw een traag momentje, alleen. Ik kan me opgejaagd voelen, innerlijk aard ik niet steeds. Alles flitst voorbij zonder dat ik in het moment sta, of zo. Ik denk door mijn job die niet afgelijnd is, wat het soms heftig maakt. Neem nu met de release, een belangrijk moment waarvoor heel wat mensen me feliciteerden. ’s Avonds vraag ik me af: heb ik nu wel genoten? Dat is mijn vorm van onrust.”

“Door de onregelmatige agenda kunnen mijn vriend en ik wél tijd inhalen op onverwachte momenten. In het begin van onze relatie was het een grotere uitdaging om zo weinig samen te zijn. Ondertussen weten we dat we nog heel wat tijd samen zullen spenderen. We zijn er chill in. Een andere luxe is dat ik de kinderen meer zie dan iemand met een 9-to-5, want óf Piet óf ik ben er bijna altijd als de school uit is. De jongens schelen tien jaar, dat maakt het dynamisch. De oudste is al eens oppas.”

“Wat ik moeilijker vind aan weekenden weg zijn de sociale activiteiten die we missen. Daarom voel ik dat ik zo’n vrije zondag nodig heb om te wandelen en pannenkoeken te eten. Of lang te ontbijten. In een flow zitten zoals nu met de plaat is leuk, en ik ga ervoor. Maar na een drukke week kan ik ook uitkijken naar decompenseren. Met een goede plaat.”

