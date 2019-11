Mistral Home Gesponsorde inhoud Movienight! 6 filmtoppers op tv deze maand én het perfecte dekentje voor erbij Aangeboden door Mistral Home

14 november 2019

09u00 0 Nina Niks heerlijker tijdens de herfst dan een knus filmavondje. En even cruciaal daarvoor als een vijfsterrenfilm en cosy sofa is een zacht dekentje, helemaal afgestemd op wat je gaat zien én voelen. Deze plaids sluiten naadloos aan op de tv-programmatie van de komende dagen.

Hartspieren trainen met Home Again

Lang leve feelgood romcoms. In deze uit 2017 gaat Reese Witherspoon door het leven als alleenstaande moeder van twee dochtertjes. Ze is net gescheiden, veertig geworden en naar Los Angeles terugverhuisd: verwarrend is het zeker. Wanneer ze op een avond haar verwarring wegfeest, ontmoet ze drie jonge filmmakers op zoek naar onderdak. Reece geeft ze die en bij eentje van hen gaat ze al snel meer voelen. Maar dan staat opeens ook haar ex opnieuw voor de deur.

Blanket in crime: Home Again is zo’n film die je zin geeft in eindeloze knuffels. Wikkel deze extra zachte ‘Fake Rabbit’-plaid om je heen voor een fluwelige omhelzing, de armen van je partner zijn er niks bij.

20 november om 20u40 op Vitaya

Bibberen en beven met Panic Room

Nood aan een stevige portie adrenaline? Jodie Foster heeft er wel wat op overschot in Panic Room. Zij en haar elfjarig dochtertje (een jonge Kristen Stewart) brengen de eerste nacht in hun nieuwe stek in Manhattan door, wanneer drie inbrekers binnendringen. Moeder en kind verschuilen zich in een hyperbeveiligde ‘panic room’ in huis, maar net in die kamer liggen de miljoenen dollars verborgen waarop de inbrekers azen.

Blanket in crime: Er staan koude rillingen op het menu, dus neem een extra warme plaid bij de hand. Deze ‘Coral Sherpa’ heeft twee dikke lagen, waarvan eentje extra fluffy.

21 november om 20u40 op Vitaya

The funk, the whole funk and nothing but the funk met Get On Up

Funk- en soulicoon James Brown kennen we allemaal, maar ken je zijn levensverhaal ook? We zien hoe de ambitieuze ‘Hardest Working Man in Show Business’ na armoede en een gevangenisstraf de muziek ontdekt en zichzelf richting onsterfelijkheid katapulteert. De muzikale nummers doorheen de film zijn wauw, maar de hartbrekende dieptepunten krijgen we er ook bij. Chadwick Boseman is griezelig goed als Brown, Rolling Stone Mick Jagger produceerde de film.

Blanket in crime: Combineer Browns dansmoves met die opzwepende funkmuziek en je krijgt het tijdens deze film gegarandeerd warm. Gelukkig heeft deze ‘Single Sherpa’ maar één licht (en lekker zacht) laagje.

21 november om xxx op CAZ

Wegdromen bij oldskool Hollywood met Hail, Caesar!

De eigenzinnige regisseursbroertjes Coen (ken je van No Country for Old Men of The Big Lebowski) keren in Hail, Caesar terug naar de glorietijden van Hollywood en strikten daarvoor een pak Hollywoodsterren van nu. George Clooney, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Jonah Hill: een cast vol kleppers brengt het Hollywood van de fifties tot leven. Op het menu staan humor, drama, absurdisme, nostalgie, Hollywoodglam én een mysterie: you’re in for a ride.

Blanket in crime: Een oldskool Hollywoodfilm vraagt om een oldskool filmervaring, dus hup, haal er een grote emmer popcorn en sloten frisdrank bij. En dan liefst ook een dekentje dat tegen popcorn- of frisdrankvlekken kan. Deze ‘Flannel Norska’ met donkergrijs visgraatpatroontje kan tegen een stootje.

22 november om xxx op Q2

Spanning voor jong en oud met Spider-Man: Homecoming

Eentje voor de hele familie, want het Spider-Manverhaal gaat al generaties mee, maar zit dit keer in een nieuw, jong jasje. Acteur Tom Holland was zelf een middelbare scholier toen hij gecast werd als de beruchte superheld en zet dan ook een overtuigende, puberende Peter Parker neer. Hij bestrijdt met zijn spiderpowers kleine misdaden in New York, tot hij op het spoor komt van de verdachte wapenhandel van de schurk van dienst: The Vulture.

Blanket in crime: Met de hele familie voor tv, dus ook met de hele familie onder een dekentje. Deze ‘Single Sherpa’ komt in een groot formaat (150 op 200 cm) en is er zelfs in Spider-Manblauw.

23 november om 20u30 op VTM

Koude rillingen bij De Behandeling

Vlaamse films zijn soms nogal braaf wanneer het op thrillergehalte aankomt. Of dat besef je toch eens je De Behandeling hebt gezien. In drie verhaallijnen volgen we de klopjacht op een psychopaat en ontdekken we dat rechercheur Nick zelf ook door persoonlijke demonen getreiterd wordt. Met een manische Geert Van Rampelberg in de hoofdrol en soms zelfs een portie horror in de mix zijn hartkloppingen gegarandeerd.

Blanket in crime: Als deze film je te eng of bloederig wordt kan je je even achter je dekentje verschuilen. Deze ‘Flannel Sherpa’ bestaat uit twee dikke lagen, hou ’m voor je ogen en je ziet écht niks meer.

23 november om xxx op Q2