Mooie broek gespot op Instagram? Dankzij nieuwe app kan je het meteen kopen

13 mei 2018

11u48

Een scrollbeurt op Instagram gaat bij ons gegarandeerd gepaard met een tikkeltje jaloezie. We zouden ook wel op die prachtige vakantiebestemmingen willen luieren, dat mooie lijntje hebben of in die prachtige outfit willen rondlopen. Herkenbaar? Dan bestaat er nu een app die je daar een handje bij helpt.

De app, genaamd Browzzin, gaat je niet meteen naar de andere kant van de wereld sturen of je een modellenlijf cadeau geven. Wat wél lukt, is dat je een screenshot neemt van een outfit die je mooi vindt op Instagram. Vervolgens gaat de zogezegde digitale stylist op zoek naar de specifieke items en vertelt-ie je waar je de kledingstukken kan kopen. Wordt er geen match gevonden? Dan stelt hij vergelijkbare opties voor. Browzzin werkt trouwens niet alleen met screenshots van Instagram, maar met alle foto’s die je maakt. Of dat nu op straat is of op internet.

2 miljoen stuks

Je kan ook zelf een centje verdienen met deze app. Hoe? Door foto’s te uploaden van je eigen, stylish outfits en deze door te sturen naar je vrienden. Als iemand dan via de app één van jouw kledingstukken koopt, krijg jij een procentje. Dat extraatje verschilt van merk tot merk, van 4 tot 35 procent.

Volgens Harry Markl, een van de oprichters van Browzzin, kan je via de app meer dan 2 miljoen items van 10.000 verschillende merken vinden. Elke week komen daar nog eens 200.000 kledingstukken bij.

Jammer genoeg is de toepassing alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers. Pech voor mensen met een Android-toestel. Zij moeten nog even geduld uitoefenen, want binnen drie tot vijf maanden is ook deze versie klaar.