“Monsterlijk concept.” Bedenkster van ‘gender reveal’-feestjes wil dat we ermee stoppen. Doen we dat best ook?

De stoute kantjes van ‘Thuis’-actrice Sara Gracia Santacreu. “Ik panikeer als iemand me van ergens kent”

Ze speelt de bitchy politieagente Maité in ‘Thuis’, maar in het echte leven lijkt actrice Sara Gracia Santacreu (33) weinig op haar personage. Sara laat de controle wél los, verklapt ze in onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. In de winkel, op de set, in haar relatie. Tot frustratie van haar vriend. En soms als gevolg van een glas cava. “Het kostte me tweeduizend euro en ik gebruik het niet.”