Moeten we de G-spot de G-zone noemen? En wat zijn de 4 andere erogene ‘spots’? Seksuoloog legt uit

De G-spot vinden blijft moeilijk. Zó moeilijk dat we soms twijfelen of het mythische genotsplekje wel bestaat. Britse onderzoekers brengen misschien beterschap: zij pleiten nu dat we de G-spot als een ‘G-zone’ moeten zien. En er is nog meer goed nieuws, want volgens seksuoloog Chloé De Bie is de G-spot niet de enige erogene zone daarbeneden. Vond jij de C-, P- of X-spot al? “We moeten durven masturberen om te weten hoe ons lichaam reageert op aanraking.”