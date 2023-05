Moet je speechen op een (trouw)feest? Vanaf 200 euro kan je een ghostwriter huren

Was je onlangs te gast op een trouwfeest en werd je omver geblazen door de indrukwekkende retoriek van de getuige? Grote kans dat hij of zij de speech niet zelf geschreven heeft, maar gekocht bij een ghostwriter. Ceremoniespreker Elke Coremans verdient zo haar brood en vertelt hoe ze te werk gaat.

In Amerika is het al jaren een trend op de huwelijksmarkt, maar niemand - tenzij je het zelf al hebt gedaan - weet ervan: een ghostwriter inhuren voor je huwelijksspeech. Voor enkele honderden euro’s kan je een speech kopen en bespaar je jezelf de publieke afgang na een reeks cliché Google-mopjes. Sorry bruid en bruidegom, maar als je getuige een indrukwekkende toespraak houdt, terwijl die normaal niet zo vlot is, dan heeft hij hem dus gekocht.

En wie denkt dat zoiets alleen in Amerika bestaat, is mis. Ook in België vind je ghostwriters die huwelijksspeeches schrijven. Op haar website Fairytale Moments biedt ghostwriter en ceremoniespreker Elke Coremanse pakkende toespraken aan voor elke gelegenheid.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit zijn de twee belangrijkste redenen om een ghostwriter in te huren

“Elke maand krijg ik minstens één aanvraag voor een huwelijksspeech. Vaak zijn dat de getuigen van het trouwende koppel, maar ook de ouders, vaak de papa’s. Daarnaast vragen ook de koppels zelf me om hun geloftes te schrijven”, vertelt Coremans.

“De belangrijkste reden om een ghostwriter in te huren is onzekerheid. Heel wat mensen zijn het niet gewoon om een speech te schrijven en weten niet goed waar te beginnen”, aldus Coremans. “Ze gaan dan op zoek naar inspiratie op het internet. Daar vind je heel wat tips, maar die zijn vaak niet voldoende als je geen schrijftalent bent.”

‘Beste bruidegom, jij gaat straks naar huis met de vrouw van je leven. Beste bruid, jij gaat naar huis met een mooi kleed en een boeket.’ Flauw, toch? Ghostwriter Elke Coremans

Als iedereen zich baseert op dezelfde online tips, is originaliteit ver te zoeken. Coremans: “Ook de typische en cliché Google-mopjes komen heel vaak terug, maar mensen merken zelf dat ze daarmee niet scoren. Een veelvoorkomende flauwe grap is: ‘Beste bruidegom, jij gaat straks naar huis met de vrouw van je leven. Beste bruid, jij gaat naar huis met een mooi kleed en een boeket.’ Daarom kiezen mensen toch voor extra begeleiding van een professional.”

En daar hebben ze veel geld voor over. Bij Fairytale Moments betaal je 200 euro voor een kant-en-klare speech. “Mensen vinden het belangrijk om een goede speech voor te dragen, omdat ze schrik hebben om af te gaan voor een groot publiek. Een toespraak brengen is sowieso stresserend. Wanneer je weet dat wat je zegt goed in elkaar zit, neemt dat al een stukje van de spanning weg”, legt Coremans uit.

Volledig scherm © Getty Images

Ook mét een ghostwriter is je speech heel persoonlijk

Een goede huwelijkstoespraak maakt mensen aan het lachen én huilen. Mooie herinneringen en grappige anekdotes uit de vriendschap met het koppel zijn een must. Zo’n speech is dus vooral héél persoonlijk. Hoe kan een ghostwriter die dan voor je schrijven? Coremans: “Mensen kunnen eerst zelf een speech schrijven en dan naar mij doorsturen, zodat ik hem kan finetunen.”

“Of we starten samen van nul. Dat heb ik het liefst, omdat ik dan nog beter kan sturen. Meestal beginnen we met een gesprek, waarbij ik de getuige laat vertellen over wat de bruid of bruidegom voor hem betekent en wat hun vriendschap typeert”, legt Coremans uit.

“Vooraf vraag ik wel om eens na te denken over leuke anekdotes, want dat is vaak moeilijk om op het moment zelf te verzinnen”, vertelt Coremans. “Voor de rest bespreken we alles tijdens het interview zelf. De mooiste speeches ontstaan tenslotte wanneer je heel spontaan begint te vertellen.”

Volledig scherm © Getty Images

Elke Coremans: “Mensen mogen met mijn pluimen gaan lopen”

Volgens Heidi Ellert-McDermott eigenaars van het Britse ghostwriters bureau ‘Speechy’ zou 97 procent van haar klanten verzwijgen dat hij of zij een speech kocht en niet zelf geschreven heeft. Coremans: “Ik denk niet dat mijn klanten het vertellen en verwacht dat ook niet. Mensen mogen met mijn pluimen gaan lopen. Ik ben tenslotte een ghostwriter en geen copywriter.”

“Bovendien wil je ook dat een toespraak authentiek overkomt. Vaak is een huwelijksspeech heel emotioneel en zeggen mensen dingen die ze normaal niet zouden uitspreken naar iemand. Door te zeggen dat iemand anders hem geschreven heeft, voelt hij minder oprecht aan en dat zou jammer zijn”, vindt Coremans.

“Daarom raad ik mijn klanten ook altijd aan om de speech luidop te oefenen en hem naar hun eigen hand te zetten. Wat je vertelt, is even belangrijk als hoe je het vertelt. Dat moet natuurlijk overkomen. Soms hoor ik mensen die mijn speeches brengen en denk ik ‘Hier had je net even moeten pauzeren.’ of ‘Deze mop valt toch niet zo goed.’”

Je kan gerust ChatGPT gebruiken ter inspiratie. Ghostwriter Elke Coremans

ChatGPT als hulpmiddel?

En wat met onze vriend ChatGPT? De chatbot op basis van artificiële intelligentie wordt tegenwoordig al gebruikt als hulpmiddel op het werk of studenten gebruiken het om een spreekbeurt te maken. “Ik heb er zelf al eens mee geëxperimenteerd”, geeft Coremans toe.

“Ik voedde ChatGPT met een paar statements en liet het een verhaal opleveren. Eigenlijk was het resultaat verrassend goed”, aldus de ghostwriter. “Maar het blijft natuurlijk een chatbot die een verhaal verzint rond de input die je hem geeft. Daarom is het niet altijd waarheidsgetrouw.”

“Wat mij betreft kan je gerust ChatGPT gebruiken ter inspiratie voor een leuke start, maar corrigeer achteraf het verhaal inhoudelijk”, adviseert Coremans.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: