Moeite met je eigen kledingstijl te vinden? De drie-woorden-methode helpt je in een wip

Het afgelopen jaar schoten ‘cores’ als paddestoelen uit de grond. Met als populairste voorbeeld de barbiecore: jezelf helemaal in roze hullen. Bekende ontwerpers zoals Valentino, celebrities als Kim Kardashian en toonaangevende influencers: zowat iedereen sprong mee op de kar.

Met die barbiecore is een massatrend geboren, maar het lijstje is ellenlang. Van gekleed gaan als ballerina tot very preppy outfits: hoe weten we nu aan welke trend we ons kunnen wagen? En welke je beter links laat liggen? Daarvoor is er een simpel trucje, bedacht door Allison Bornstein, een New Yorkse stylist.

Sociale media en fast fashion zetten de trends

Maar first things first, hoe komt het dat we om de oren worden geslagen met de ene nieuwe modetrend na de andere? “Dat komt door het ‘bandwagon effect’”, weet styliste Sarah Roelstraete. “Dat is een term binnen de consumentenpsychologie. Zodra een eerste groep influencers een product of een bepaalde stijl omarmt, is de kans groot dat we ons daarbij aansluiten en zo het effect vergroten.”

Quote Om erbij te horen maken we ‘veilige’ keuzes die we constant bevestigt zien op onze socials. Sarah Roelstraete, styliste

Vooral sociale media spelen hier gretig op in. “De influencers, realitysterren, modellen, acteurs en zangers zetten de sociale standaard zetten die wij onbewust imiteren. Om erbij te horen maken we ‘veilige’ keuzes die we constant bevestigt zien op onze socials.”

Ook fast fashion zorgt voor een razendsnelle opvolging van trends. “Vroeger had je twee collecties per jaar, eentje in de zomer en in de winter. Nu is dat veel meer. Zo brengt H&M ongeveer veertien collecties per jaar uit en Zara zelfs vierentwintig. Dat is dus ongeveer elke twee weken een nieuwe collectie met nieuwe leuke stuks die naar je lonken. Modemerken spelen dus slim in op de behoefte van de consument, want trends zijn nu eenmaal populair.”

Hoe vind je in die zee aan trends jouw visje?

Leuk die nieuwe looks, maar pittig voor je portemonnee en laat ons eerlijk zijn: ook niet echt goed voor het milieu. “Het nadeel van trends is natuurlijk dat ze uit de mode gaan. Na een tijdje puilt je kledingkast over met (goedkope) trendy kleding waar niet meer naar om kijkt. Door een persoonlijke stijl te ontwikkelen, kun je met enkele goed gekozen items toch een andere schwung aan je garderobe geven.”

De eerste stap is weten wie je bent. “Dat lijkt voor de hand liggend, maar houdt in dat je weet wat voor persoon je wil zijn, welke waarden en visies je hebt en welke ambities je voor ogen houdt. Eens je dat weet, kun je veel makkelijker gaan voor zelfbewuste stuks die de juiste ‘identiteit’ uitdragen. Zo zal je veel sneller tot geslaagde, sprekende combinaties komen.”

Verder is het goed om enkele stijliconen te hebben. “Laat je inspireren bij het shoppen. Ken je eigen vormen en kies silhouetten of pasvormen die jouw lichaam alle eer aandoen.” En tot slot: ga kritisch door je kleerkast en orden deze efficiënt. “In alle vroegte een mooie look samenstellen in een slordige overvolle dressing draait bij de meesten uit op het grijpen naar de oude vertrouwde jeans.”

Quote Selecteer ongeveer tien duurzame stuks die je echt veel ziet terugkomen in je kast en pimp die basis eventueel met trends die je leuk vindt. Sarah Roelstraete, styliste

Je kleerkast downsizen door te investeren in duurzame (iets duurdere) stuks is ook een idee. “Selecteer ongeveer tien stuks die je echt veel ziet terugkomen in je kast: aan de ene kant omdat je ze gewoon graag draagt, aan de andere kant omdat ze tijdloos en gemakkelijk te combineren zijn. Dan pimp je die basis met statement trends die je vaak in ketens vindt voor een leuke prijs.”

De drie-woorden-methode

Ook Allison Bornstein, een New Yorkse stylist, bedacht een eigen methode. Ze tipt iedereen om na te denken over drie kernwoorden die je stijl beschrijven. Daarvoor kijk je naar jouw huidige stijl en degene die je nastreeft.

Hoe? Ga door je kledingkast en zoek de stuks die je het meeste draagt. Een grijs pulletje met een jeans? Dan is ‘basics’ een goed kernwoord. Altijd kleedjes met een tof bloemenprintje? Seventies it is. Liever lange truien en losse broeken? Oversized is jouw woord. Vervolgens ga je op zoek naar inspiratie in tijdschriften of op het internet. Ook voor wat je daar mooi vindt, bedenk je een woord. Opgelet, de woorden mogen gerust ver uit elkaar liggen. Dat maakt jouw stijl net dynamisch.

Wie drie woorden bedenkt, houdt ze in het achterhoofd als je een stuk shopt. Past het bloesje dat je in handen hebt bij minimaal een van de drie woorden: meenemen! Veel shopplezier.

