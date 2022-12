Moeilijke eter? Wetenschappers ontdekken erg simpel trucje dat je kan uittesten

De een lust geen spruitjes, de ander geen witloof of champignons. Vrij lastig aan de (feest)tafel. Zeker omdat de minst geliefde ingrediënten op het bord vaak net heel voedzaam zijn. De wetenschappelijke wereld schuift gelukkig een oplossing naar voren. In het Verenigd Koninkrijk wees nieuw onderzoek onlangs uit dat de kleur van het bord een wereld van verschil kan maken.

Wit, blauw of rood: eentje werkt het best

De onderzoekers werkten met een groep vrijwilligers die chips met zout- en azijnsmaak kregen voorgeschoteld in witte, blauwe of rode kommen. Die kommen moesten ze rangschikken op basis van hun zin in de chips, de zoutheid en de smaakintensiteit. Opvallend: kieskeurige eters ervaarden een smaakverschil naargelang de kleur van de kom. De chips in de rode en blauwe kommen smaakten volgens hen zouter dan die uit de witte kom. En ze hadden het minst zin in chips uit de rode kom. De chips uit de blauwe kom deden hen wél watertanden.