Moederdag kan wel een opfrisbeurt gebruiken Karolien Koolhof

11 mei 2018

09u56

Zondag verwennen we onze moeders massaal met knutselwerkjes en ontbijt op bed. Meer dan een kwart van onze de AD.nl lezers gaf in een poll echter aan veel liever op een andere dag verwend te worden. Experts plaatsen bovendien vraagtekens bij de stereotypes die voor deze dag uit de kast worden getrokken. Wordt het tijd voor een Moederdag 2.0?

"Het is goed dat er een dag is om moeders in het zonnetje te zetten. Maar het ligt er wel aan hoe je die invult'', antwoordt Esther de Jong van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, op de vraag of Moederdag nog van deze tijd is. De Jong wijst op de oorsprong van Moederdag, waar een heel ander idee achter zat dan tegenwoordig. De Jong: "De dag is ontstaan in 1907 toen een Amerikaanse haar moeder wilde eren. Die had zich breed ingezet tijdens de Amerikaanse burgeroorlog en had gezorgd voor arme moeders die hulp nodig hadden.''



Sinds 1925 vieren we Moederdag ook in Nederland. De Jong: "Maar de commercie heeft de dag inmiddels volledig gekaapt. Die is gebaat bij stereotypen om snel mensen aan te spreken en zet vrouwen in advertenties het liefste achter het aanrecht. Een moeder heeft hooguit een halve baan en zorgt voor het gezin, een vader brengt het geld binnen en doet de klussen. Die taakverdeling ziet er in vele gezinnen echter anders uit en idealiter zou je zorg en arbeid gelijker willen verdelen.''

Cliché

Ook emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en gezinspedagoog Louis Tavecchio ziet de gegroeide invloed van commercie. "Moederdag knalt je tegemoet tegenwoordig. Het is bijna cliché geworden, met de moeder als zorger die het huishouden runt. Erg stereotype. Ik snap wel dat sommigen daar moeite mee hebben.'' Tavecchio vindt Moederdag wel nog steeds een belangrijke dag: "Het is een waardevolle traditie. Veel kinderen nemen wat hun moeder voor ze doet voor lief, dus dan is het ook wel eens leuk om één keer per jaar die aandacht te krijgen.''



Tavecchio vraagt zich af of de feestdag in zijn huidige vorm toekomst heeft. ,,Ik hoor steeds meer om me heen dat mensen het niet meer vieren, omdat het zo commercieel is geworden. Het moet dus voor mensen meer betekenen dan dat, wil je het in stand houden.''

Terug naar de basis

Wat De Jong betreft moeten we dan ook terug naar de basis. "Je zou Moederdag kunnen aangrijpen om nog eens aan te kaarten wat nu belangrijk is voor moeders om die zorg te kunnen geven. Dat betekent het doorbreken van stereotypen. En in plaats van chocolade en parfum eens een leuke klusset of juist tuinspullen cadeau doen, er zijn immers ook heel veel klussende vrouwen. Of bespreek eens binnen het gezin hoe je deze zorg wat gelijker kunt verdelen met je partner en geef moeder als cadeau eens een dagje ‘zorgverlof’.''



Verder liggen er volgens De Jong nog veel kansen wanneer je kijkt naar het moderne gezin. "Tegenwoordig zijn er veel meer gezinssamenstellingen, met bijvoorbeeld twee moeders of twee vaders. Hoe leuk zou het zijn om dan een actie twee voor de prijs van één te doen. Moederdag kan veel moderner ingevuld worden.''

