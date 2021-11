Modemerk Abercrombie & Fitch probeert zichzelf na ‘fatshaming’-schandaal opnieuw cool te maken

Zo’n tien jaar geleden was modemerk Abercrombie & Fitch onverslaanbaar. Jongeren vielen als een blok voor de vrijetijdskleding met grote logo’s en het winkelpersoneel met ontblote torso's. Tot CEO Mike Jeffries liet optekenen dat enkel “coole mensen” die niet lelijk of dik zijn, zijn kleren mochten dragen. De Abercrombie-hype stortte in, net als de waarde van de aandelen. Nu, zes jaar later, lijkt het merk zijn populariteit te willen herstellen met een nieuw imago.

Wie ooit een Abercrombie & Fitch-winkel binnenwandelde, herinnert zich nog de zwak verlichte vertrekken, een walm van parfum, luide muziek, een podium waarop het knappe personeel stond te dansen en hier en daar een bloot, met sixpack gezegend bovenlijf. Was je een populaire tiener met een mooi snoetje, dan kocht je al je kleren hier. Had je zelfvertrouwen ook maar het kleinste deukje, dan voelde je je licht ongemakkelijk.

De spreekwoordelijke druppel

Hoe het ook zij, Abercrombie & Fitch was rond 2011 een gigantisch succes. Toen het merk dat jaar een winkel in Brussel opende, stond ’s ochtends vroeg al een ellenlange rij van kooplustige jongeren voor de deur. Het jaar daarvoor was de jaarlijkse winst van Abercrombie met dertien procent gestegen.

Volledig scherm De opening van Abercrombie & Fitch in Brussel. © Photo News

Maar vanaf 2013 ging het met het merk bergaf. Dat jaar kwam een citaat van CEO Mike Jeffries bovendrijven uit een oud interview, waarin hij verkondigde dat zijn kleren enkel voor ‘cool kids’ waren die niet onaantrekkelijk of dik zijn. “Daarom zetten we knappe mensen in onze winkels. Om knappe mensen aan te trekken. Sommige mensen horen gewoon niet thuis in onze kleding.” Het was de druppel die de emmer van een merk dat al jaren zijn personeel slecht behandelde en koppig weigerde om inclusievere kleding te creëren, deed overlopen.

Volledig scherm CEO Mike Jeffries. © rv

De waarde van Abercrombie-aandelen kelderde en in 2014 nam Mike Jeffries ontslag. In 2016 moesten zo’n vijftig winkels sluiten in Abercrombie’s thuisland, de Verenigde Staten. Angstig zocht het bedrijf naar een koper, tevergeefs. Abercrombie was het meest gehate merk van de modewereld geworden.

Verfijnder en bewuster

In 2017 nam een dappere vrouw het roer over als CEO: Fran Horowitz, voormalig president en Chief Merchandising Officer van Abercrombie. Sindsdien timmert het merk naarstig aan een nieuw imago, dat bij de nu opgegroeide millennials in de smaak wil vallen. “Onze klanten zijn nu volwassen aan het worden”, zei bestuurslid Arthur Martinez. “Ze zijn verfijnder en bewuster.”

Gevolg? Geen schreeuwerige, zwoele advertenties meer. Vaarwel, grote logo's op de kleding. Abercrombie-items zijn nu verfijnde basics die meer casual en ‘down to earth’ lijken. In de advertenties toont het merk modellen met alle mogelijke huidskleuren en realistischere maten. Het merk belooft ook zijn productie duurzamer te maken. En het doneert een deel van z’n inkomsten aan sociale projecten: tijdens Black History Month ging zo’n 215.000 euro naar The Steve Fund, dat mentale gezondheidsinitiatieven voor mensen van kleur opzet.

Het tij lijkt zo te keren voor Abercrombie & Fitch. Het voorbije jaar stegen hun aandelen 271 procent in waarde. En op Instagram kan het merk nu pochen met 4,7 miljoen volgers. Maar of het zijn imago van dikke-mensen-hatende cool kids-clubje ooit echt van zich af zal kunnen schudden, blijft nog de vraag.

