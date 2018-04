Model zet campagne op poten om eerste transgender op catwalk van Victoria's Secret te worden Margo Verhasselt

13 april 2018

14u08

Bron: Vogue Nederland 3 Nina Prachtige modellen, ongelooflijke outfits en optredens om U tegen te zeggen, we hebben het over de Victoria's Sectret Fashion show. Al 23 jaar lang veroveren blonde, slanke modellen de catwalk. U hoort het al aankomen: op gebied van diversiteit knelt het schoentje nog steeds. Model Leyna Bloom probeert daar eigenhandig verandering in te brengen, ze startte een campagne om als eerste donker transgender model de catwalk te domineren.

In 2014 besloot Bloom om haar danscarrière opzij te zetten en zich op haar modellenwerk te storten. De schoonheid met half-afro-Amerikaanse, half-Filippijnse roots liep al tal van shows voor onder andere the Blonds en Chromat. Daarnaast schitterde ze in 2017 ook al op de cover van Vogue India. Maar nu probeert ze ook voetstappen te zetten op de Victoria's Secret-catwalk. 'Ik probeer het eerste doktere trans-model te worden om de #VictoriasSecret fashion show te lopen. #transisbeautiful #LeynaBloom' postte ze op twitter. Een bericht dat ondertussen al meer dan 28.000 keer geretweet is en 91.000 geliked werd.

Ondanks Bloom's successen in de modellenwereld blijft het voor haar nog steeds moeilijk om aan de bak te komen. Mocht ze dit jaar op de catwalk in lingerie kunnen paraderen is dat volgens haar een enorme stap in de goede richting.

Het is niet de eerste keer dat het lingeriemerk op het matje wordt geroepen door Bloom en andere modellen, ook plussize model Ashley Graham deed al haar beklag over het gebrek aan diversiteit. "Het lijkt alsof elke keer als ze een gekleurde vrouw toevoegen ze ook een ander wit meisje toevoegen. Volgend jaar moeten ze trans- en curvy modellen casten in alle kleuren, niet enkel wit."

People always say the placement of a birthmark was the story of how a person lost the battle in their past. If That’s true I must have been stab in my heart ❤️ what can I say m, I will never give up on love in me, in you, and this world even if it kills me. BirthMark LoveMark 🙏🏽 | 👙 @vodaswim Een foto die is geplaatst door null (@leynabloom) op 29 mrt 2018 om 20:03 CEST