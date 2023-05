Modekenner onthult het geheim achter de ideale zwarte broek: “Deze werkt voor veel vrouwen”

Volgens het gerenommeerde modemagazine ‘Vogue’ zou elke vrouw minstens vijf verschillende zwarte broeken in haar kast moeten hebben. Een kostuumbroek om te dragen op chique events, een legging voor in de fitness, een leren broek of jeans voor een casual uitje en een pantalon voor op het werk.

En als je een kijkje zou nemen in de kleerkast van de gemiddelde Vlaamse vrouw zal je zien dat ook zij een zwarte broek als een absolute must voor hun garderobe zien. Modekenner David Devriendt kan dat verklaren: “Zwart is een kleur die iedereen staat en die je met letterlijk alles kan combineren.”

“Het is een goede basis voor je outfit waarmee je al voor de helft gekleed bent. Vervolgens neem je eender welk kledingstuk uit je kleerkast en het zal er goed uitzien”, aldus Devriendt.

Je kiest best voor een simpel en tijdloos model. Moderedacteur David Devriendt

Hier moet je op letten als je een zwarte broek koopt

Maar in principe heeft iedereen genoeg aan één zwarte broek. Devriendt: “Ik snap dat vrouwen graag keuzemogelijkheid en daarom verschillende zwarte broeken in hun kast hebben. Een broek moet tenslotte af en toe gewassen worden of je wil niet met dezelfde broek naar elk feestje.”

“Maar ik geloof ook dat er een soort magische broek bestaat die je zo graag draagt, perfect bij je lichaam past en waarbij je zoiets hebt van: ‘Deze broek past echt bij alles.’ Zodat je het paar altijd kan en wil dragen”, aldus Devriendt.

Volledig scherm © Getty Images/ ThinkStock

Die broek vinden is volgens de modekenner vooral een kwestie van je lichaam leren kennen. “Er bestaat niet zoiets als dé broek die voor iedereen werkt. Elke vrouw heeft een verschillend lichaam met zaken die ze mooi vindt en wil accentueren, maar ook met bepaalde onzekerheden die ze wil verdoezelen. Het gaat dus vooral over het vinden van jouw ideale broek voor jouw lichaam.”

Naast de vorm van de broek is ook de stijl en het materiaal belangrijk. “Je kiest best voor een simpel en tijdloos model zoals een rechte jeans. Daarnaast let je er best op dat de broek ergens tussen casual en chic oogt”, adviseert Devriendt. “Stoffen als wol of nylon zien eruit als jeans, maar zitten net iets comfortabeler en hebben wat structuur. Dat maakt het interessanter en chiquer.”

“Om een concreet voorbeeld te geven: de broek die Michèle Lacroix droeg tijdens de kampioenenviering van Manchester City kan voor veel vrouwen werken”, vindt de moderedacteur.

Volledig scherm De broek die Michèle droeg, te koop bij SSENSE voor 652 euro. © Instagram & SSENSE

“Dat was een strakke broek van het Britse merk KNWLS die vanonder wijd uitliep. Het had een jeans kunnen zijn waarmee je naar het werk gaat, maar het had ook een sportlegging kunnen zijn. Tegelijk kon Michèle er perfect mee naar de club of een chic evenement als ze er een blazer op droeg”, vertelt Devriendt.

Zo stijl je een zwarte broek chic, casual of voor een avondje uit

Het komt er dus op aan een broek te vinden waar je jezelf goed in voelt, die gemakkelijk zit en die je met veel items uit je kast kan combineren. Met de juiste bovenstuks en accessoires kan je de broek altijd en overal dragen.

Devriendt: “Vandaag zien we nog weinig verschil tussen outfits die casual en voor het werk gedragen worden. Heel wat jonge meisjes gaan tegenwoordig met croptops en grote blazers naar kantoor, wat ook leuk is voor in de club. Daarnaast is het voor een nachtje uit ook een goed idee om met doorschijnende items à la Michèle of met contrasterende kleuren te werken”, tipt de moderedacteur.

“Voor een chic evenement mag het net iets meer zijn. Een asymmetrische top die lang doorloopt of een blouse met een rugdecolleté bijvoorbeeld. Maak de look af met gouden oorbellen en steek je haar op. Dat maakt het extra elegant.”

Lees ook: