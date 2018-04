Modehuis achter verlovingsjurk Meghan Markle brengt ready-to-wear collectie uit Margo Verhasselt

13 april 2018

12u34

Bron: Vogue Nederland, The Daily Mail 0 Nina De jurk die prins Harry's verloofde Meghan Markle op hun verlovingsfoto's droeg was er eentje die veel stof deed opwaaien: prachtig, extravagant maar vooral, schandalig duur. Aan het kunstwerkje van het Britse modehuis Ralph & Russo hangt een prijskaartje van maar liefst 65.000 euro. Maar goed nieuws voor de fans van Markle en haar jurk, het modehuis brengt nu ook voor het eerst een ready-to-wear collectie uit die je online kan shoppen op Net-A-Porter.

Van een tule avondjurk tot een stijlvolle trenchcoat, de achtdelige ready-to-wear collectie is veelzijdig en heeft voor ieder wat wils. Alleen moet je voor een stuk uit de collectie nog steeds diep in de buidel tasten, want de stuks kosten tussen de 1.096 en 27.000 euro.

Silk-satin wide-leg pants van Ralph & Russo, €1,097, online te koop via Net-A-Porter.

Metallic coated silk-blend midi skirt van Ralph & Russo, €2,700, online te koop via Net-A-Porter.

Shoppen? De volledige collectie vind je hier.

