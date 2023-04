Mode voor ‘real sizes’, mooi voor elk figuur en in hippe fruitkleuren: dit is de nieuwe Eviva-collectie

1. De vrolijke bloemenjurk

Volledig scherm © NINA x Bel&Bo eviva

Bij een brunch met vrienden of familie of een lentewandeling onder de bloesems straal je in deze jurk. De wikkeljurk is altijd comfortabel, chic en flatterend voor elk figuur. Hallo, taille én decolleté. Een winner dus, en nu meer in trek dan ooit. Bovendien doe je nooit iets verkeerds met een klassieke bloemenprint. Zo lenteproof!

2. De blouse in het sinaasappeloranje

Volledig scherm © NINA x Bel&Bo eviva

Citruskleuren zijn volgens onze modekenner dit lenteseizoen helemaal in. Met deze blouse in sinaasappeloranje scoor je dus. Plus, ze is perfect combineerbaar met de andere trendy kleuren in de collectie: bessenblauw of grapefruitroze. Style de blouse boven een wit T-shirt en leg er een knoopje in voor een speelsere ninetieslook. Prachtig erbij is de eigentijdse gehaakte handtas, ook verkrijgbaar in de collectie.

3. Het witte T-shirt met gekleurde tekst

Volledig scherm © NINA x Bel&Bo eviva

Een wit T-shirt mag in je kast niet ontbreken. Maar met een tof opschrift is ie nog leuker. L’amour? Oui, bien sûr. Combineer het shirt met de citrusblouse of met de blazer en een broek, short of rok van denim voor een zomerse look. Werk af met een paar sandalen en gouden juwelen. Het enige dat nog ontbreekt? Een cocktail in de hand.

4. De fruitig geprinte kimono

Volledig scherm © Eviva NINA x Bel&Bo

Lekker luchtig en met een print die aan een zomerse fruitschaal doet denken. Je kan de kimono combineren met de broek in dezelfde print voor een toffe co-ord. Of met een flared jeans voor hippievibes, met de gehaakte handtas als accessoire. Hoe het ook zij, de nonchalante outfit is perfect voor een namiddag shoppen of een terrasje in het weekend. Maak de look helemaal af met bijpassende oorbellen in het roze, oranje of blauw.

5. De oranje blazer van tweed

Volledig scherm © NINA x Bel&Bo eviva

Geen stuk zo eeuwig stijlvol als een blazer. Maar dit tweed exemplaar in een van dé trendy tinten van dit voorjaar, sinaasappeloranje, geeft je kleerkast ook wat extra kleur. Draag hem over een witte top of bovenop het hemd in dezelfde kleur. Met een paar sandalen met een hak, ringen, oorbellen en een ketting krijgt deze outfit nog meer flair. Een handtas in een feller kleur oranje — of fluo, ook heel hip nu! — geeft voor een avondje uit of een romantische date net dat tikkeltje meer pit.

