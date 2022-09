Mode op de werkvloer is dit najaar níét braaf. 7 trends voor durvers

Leg je outfit al maar klaar: Harry Styles komt opnieuw naar ons land. Zo kleden fans zich op zijn concerten

The word is out: Harry Styles komt in 2023 opnieuw naar België. Fans zitten vandaag om klokslag 10 uur klaar om tickets te bemachtigen, en beginnen best ook al over hun outfit te brainstormen. ‘Stylers’ staan erom bekend álles uit de kast te halen op een concert van hun idool. Pluimen, pailletten, bloemen: onbedoeld riepen ze een excentrieke dresscode in het leven, geïnspireerd door stijlicoon Styles himself. “Voor een andere artiest zou ik geen drie maanden werken aan een outfit.”

