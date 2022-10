Mode moet inclusiever: Zalando komt met kleding voor mensen met een beperking

Langzaam maar zeker wordt de modewereld diverser: we zien plussize of genderneutrale collecties of modellen met uniekere verhalen. Al blijft er werk aan de (kleding)winkel, vindt ook Zalando. Daarom komt het online shopplatform met collecties specifiek voor mensen met een handicap. “Het vinden van modieuze aangepaste kleding is nog steeds een uitdaging voor hen.”

Iedereen hult zich graag in hippe outfits. Maar voor mensen met een beperking brengt dat uitdagingen met zich mee. Denk aan een makkelijke jas dichtritsen voor iemand met fijnmotorische beperkingen: een hele klus. Of rolstoelgebruikers die met een ontblote rug en te korte broekspijpen achterblijven.

Dat heeft ook Zalando opgemerkt, de Europese kledingwebshop. Daarom kun je vanaf vandaag op hun website collecties aangepaste mode shoppen, uitgebracht onder Zalando’s eigen kledingmerken Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn en Even&Odd. Denk aan kleding, schoenen en ook accessoires ontworpen om mensen met een permanente of tijdelijke beperking makkelijkere én vooral stijlvollere opties aan te bieden. Zalando zet ook een heuse marketingcampagne op poten waarin mensen met een handicap centraal staan.

Met welke beperkingen houdt Zalando rekening?

Zalando deed voor de lancering onderzoek naar de wensen van klanten met een handicap. “Ons doel is om het startpunt van mode te zijn die voor iedereen toegankelijk is”, klinkt het in het persbericht. “We zien een tekort in het aanbod in onze industrie: modieuze aangepaste kleding vinden is nog altijd een uitdaging voor mensen met een handicap.”

© Zalando

Er komen dus kleren voor mensen met een beperkte beweeglijkheid, maar ook voor personen met een minder goed zicht. Voor hen komen er bijvoorbeeld producten met een makkelijke sluiting. Ook ouders van kindjes met een handicap zouden voor hun kroost gepaste kleding moeten vinden. “We hopen bij te dragen aan het oplossen van deze uitdaging en op één plek een grote selectie stijlvolle aangepaste mode aan te bieden. We willen mode zo nog inclusiever maken”, klinkt het bij Zalando.

Helemaal nieuw is het niet

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat 1 op de 5 Europeanen een (vorm van een) handicap heeft. Er zijn daardoor al een aantal merken die inzetten op een inclusiever assortiment. Zo zit Tommy Hilfiger zit mee in het nieuwe assortiment van Zalando: al in 2016 ontwierp het Amerikaanse merk hun eerste ‘Adaptive’ lijn waarmee ze toen nog een uitzondering waren.

Campagnebeeld van Zalando. © Zalando

Zes jaar later hebben ze nog steeds die succesvolle kledinglijn met handige ritsen, rolstoelvriendelijke rokken die je helemaal kan openleggen of jassen met een magnetische rits. Leuk weetje: de kledingzaak So Yes uit het West-Vlaamse Zwevezele was drie jaar terug de eerste in Europa die deze Tommy Hilfiger-collectie voor mensen met een beperking verkocht.

Campagnebeeld van Zalando. © Zalando

En de markt zat niet stil. Zo is er nog het Franse merk Kiabi die een collectie uitbracht voor kinderen met een fysieke handicap. Of FFORA, een merk uit New York dat accessoires voor rolstoelgebruikers ontwerpt, waaronder tassen en bekerhouders. Of Izzy Camilleri’s jeansbroek die de look van denimjeans combineert met het comfort van een naadloze achterkant. Op die manier hebben mensen in een rolstoel geen last van zweertjes door de druk.

Qua rolmodel kan Amerikaans model, activiste en atlete Lauren Wasser tellen. Tien jaar geleden verloor ze haar benen door het toxischeshocksyndroom. De 34-jarige met haar gouden beenprothesen als handelsmerk staat vaak model voor aangepaste modemerken en is daarmee ook een idool in de mode-industrie.

Nu maar hopen dat met deze campagne en collectie van Zalando er nog heel wat rolmodellen én inclusieve merken het lijstje aanvullen.

