MNM-dj Robin Keyaert over de vloek van ochtendradio: “Ik denk niet dat je het ooit helemaal voor elkaar hebt”

Elke ochtend presenteert Robin Keyaert op MNM. Een heerlijke job, vertelt hij, maar hij geeft er wel veel voor op. Qualitytime met zijn vriendin en schattige baby, onder meer. Zodra vrijdagavond aanbreekt, begint Robin dan ook aan zijn inhaalbeweging, onthult hij in onze reeks waarin BV’s over hun ideale weekend vertellen .

Robin Keyaert: “Vrijdagavond denk ik: let’s go. Laten we iets drinken, koken met een filmpje erbij en misschien daarna nog op café. Even bekomen van de week. In werkelijkheid dommel ik rond halfnegen in. Het is een fijn gevoel om wakker te worden in de zetel en naar bed te strompelen met het idee dat er nog een hele nacht voor je ligt.”

“In dat ritme belandde ik door de ochtenden op de radio. Toch kan ik op zaterdag zonder moeite heel makkelijk blijven liggen tot elf uur, maar mijn dochtertje is vroeger wakker. Mijn lief en ik nemen haar mee in ons bed en knuffelen, iets wat in de week nooit kan. Dat is echt héél tof.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Er volgt een ontbijtje, ik maak altijd een omelet en we spelen met Ruby. Momenteel is ze zot van muziek. Ik speel piano voor haar en dan kweelt ze mee. Ze houdt één lange toon aan. (lachje) Mijn piano staat midden in onze living. Wanneer ik er voorbijloop, moet ik er iets op spelen. Heel vaak dus. Mijn lief wordt er zot van.”

“Ik speel voor mijn dochtertje, om mijn gedachten te verzetten of omdat ik een deuntje hoor en wil uitzoeken welke akkoorden het zijn. Je kan niet omschrijven hoe muziek werkt: het biedt troost, is nostalgisch of zorgt dat je uitgelaten wordt. Op zondag hebben we ook een vaste stop bij het groente-en-fruitkraam om de hoek. Daar kopen we een groot pakket voor zeven euro. ’s Avonds ga ik ermee aan de slag.”

Quote Ik zou wel graag eens op een donderdag­avond mee uit eten gaan met vrienden. Robin

“Ik heb een rustig weekend en geniet ervan om gewoon wat te hangen. Maar evengoed wil ik minstens één iets inplannen om dat weekendgevoel te hebben. We nodigen vrienden uit om te eten of bezoeken onze ouders. Alles loopt heel goed nu, maar ik denk niet dat je het ooit helemaal voor elkaar hebt.”

“Ik ben heel gelukkig met mijn vriendin, onze schattige baby en de job die ik mag doen. Maar ik zou wel graag eens op een donderdagavond mee uit eten gaan met vrienden. Aan de andere kant is het tof dat ik mensen mag wakker maken op de radio. Ook al zou ik me misschien nog een keer willen draaien. Dat hou ik voor het weekend.”

Hoe en waar spendeert de Bekende Vlaming zijn ideale weekend? Met die vraag trekt NINA eropuit met een BV, naar zijn of haar favoriete plekje. Want, hoe je het einde van de week ook invult, uitblazen moet iedereen.

Lees ook: