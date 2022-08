Miss Universe past na 70 jaar de regels aan. “Voordien wilden ze perfecte vrouwen die onbereikbaar lijken”

Wie wil deelnemen aan Miss Universe moet voldoen aan enkele strikte criteria. En dat is zo sinds het prille begin. Tot nu, want na 70 jaar is het tijd voor verandering. Ook getrouwde vrouwen en moeders maken kans op het geliefde kroontje. “Het werd tijd dat de schoonheidswedstrijd zich openstelt voor vrouwen met een gezin”, klinkt het bij een ex-miss.

Al sinds de opstart van Miss Universe, zeventig jaar terug, moeten deelneemsters aan een lijstje regels voldoen. Ze moeten tussen de 18 en de 28 jaar oud zijn, mogen geen ring om de vinger hebben en mogen ook geen mama zijn.

Ook wie wint, mag het hele jaar lang niet in het huwelijksbootje stappen. En er werd van hen traditioneel verwacht dat ze gedurende dat jaar niet zwanger zouden raken. Maar Amerikaanse zender Fox News meldt nu dat die regels vanaf volgend jaar in de prullenmand belanden. Alleen de leeftijdsafbakening zou nog dezelfde blijven.

“Seksistisch en onrealistisch”

In 2020 was de titel van Miss Universe voor de Mexicaanse Andrea Meza. Zij liet zich uit over het nieuws in een interview met Insider. “Een paar mensen zijn tegen deze veranderingen, omdat ze een mooie vrouw willen zien die beschikbaar is voor een relatie”, begint ze. “Ze willen perfecte vrouwen die ook nog eens onbereikbaar lijken.” Meza noemt die voorwaarden dan ook seksistisch en onrealistisch.

“Ik vind de verandering geweldig”, gaat ze verder. “Net zoals de samenleving verandert en vrouwen nu leidinggevende posities bekleden, waar vroeger alleen mannen dat konden, werd het hoog tijd dat ook verkiezingen veranderen. We moeten ons evengoed openstellen voor vrouwen met een gezin.”

“Er zijn veel vrouwen die altijd al wilden meedoen, maar die jong getrouwd zijn of kinderen kregen toen ze begin twintig waren”, voegt ze nog toe. “Nu kunnen die vrouwen door deze veranderingen hun carrière in entertainment starten of een boost geven.”

Veel druk

Bovendien lag de ex-miss zelf onder vuur, vlak nadat ze verkozen werd. Op haar Instagram werd een oude foto opgegraven waar ze poseert in een trouwjurk met een man in smoking naast haar. Al ging dat gewoon om een fotosessie voor haar ambassadeurschap voor Mexico, toch waren heel wat mensen daar niet gerust in.

Meza benadrukte in het interview nog dat het leven als Miss Universe een serieuze job is die veeleisend en vermoeiend kan zijn, maar dat niet betekent dat moeders en echtgenotes gediskwalificeerd moeten worden. “Net als in elke andere branche zijn vrouwen in staat om veeleisende leidinggevende posities te vervullen zonder of met een gezin. In dit geval is het niet anders”, sluit ze af.

En wat met Miss België?

De 72ste Miss Universe verkiezing zal er in 2023 dus anders gaan uitzien. En ook landelijke miss-verkiezingen voerden eerder al veranderingen door. Zo was Miss Germany in 2020 een 35-jarige moeder, nadat de leeftijdsgrens daar werd opgetrokken naar 39 jaar.

Miss America schafte het badpakkendefilé af in 2018 en ook Miss World schoof de bikiniparade aan de kant. Wie kans wil maken om Miss België 2023 te worden, merkt dat het in ons land nog steeds een vereiste is om ongehuwd en kinderloos te zijn. En ook moet je tussen de 17 en 25 jaar oud zijn. Tijd voor verandering?

