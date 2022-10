Miss Engeland zet de toon voor een samenleving zonder make-up. Deze vrouwen zijn fan

Melisa Raouf (20) is de allereerste finaliste van Miss England die make-uploos aan de verkiezing meedeed, van begin tot einde. Door die gedurfde zet trekt ze nu de ‘no make-up movement’ op gang. Zo gaat Jitske Van de Veire (29) al anderhalf jaar zonder schmink door het leven. En zagen we Koningin Maxima (51) ook zonder. Het lijstje dikt stevig aan. “De lat wordt onrealistisch hoog gelegd.”

Naast bodypositivity-activisten, die ernaar streven om het zelfbeeld en lichaamsbeeld te versterken, is er ook een ‘skinpositivity’-beweging aan de gang. En die laatsten laten nu van zich horen. Ze uiten kritiek op de make-up- en beauty-industrie die met behulp van gefotoshopte gezichten en slimme marketingtrucjes inspelen op de onzekerheden van vrouwen (én mannen).

Ook Miss England-finaliste Melisa Raouf (20) heeft de buik vol van make-up. Normaal stond ze zo’n drie uur voor de spiegel om haar schmink te perfectioneren, staat er in de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’. “Maar daar werd ik onzeker van. De lat wordt onrealistisch hoog gelegd, bijvoorbeeld op Instagram, en mijn mentale gezondheid leed daaronder”, zegt de Londense. “Ik wil een inspiratie voor andere vrouwen zijn. Je hebt een keuze, je moét niet meedoen met de rest.”

#Barefacemovement

Met die ambitie zorgde de 20-jarige voor een primeur: ze deed mee aan Miss Engeland zonder een laagje make-up, de hele verkiezing lang. Het was voor het eerst in 94 jaar dat een kandidate zonder blush of zelfs maar een vleugje lipstick in die finale stond. Tijdens de finale vorige week haalde ze de top vijf 5, maar op andere vlakken behaalde ze een grotere overwinning.

Zo won Raouf met de vingers in de neus de ‘Bare Face Competition’, een voorronde waarbij de vrouwen op natuurlijke schoonheid worden beoordeeld. Raouf wordt nu ook gezien als het (make-uploze) gezicht van de bare face movement en lanceerde de hashtag op sociale media #barefacetrendmovement. “Ik hoop dat we meer vrouwen make-uploos zien deelnemen aan verkiezingen. Dit is het einde van mijn Miss-avontuur, maar het begin van de beweging. Samen kunnen we vrouwen empoweren en hen het zelfvertrouwen geven dat ze verdienen”, laat ze weten aan haar volgers via haar Instagrampagina.

En die push voor natuurlijke skin love is zeker op gang getrokken. Er zijn meer dan 500.000 Instagram-berichten met de hashtag #bareface. En zo’n 250.000 over #skinpositivity. De hashtag #nomakeup is goed voor 19,7 miljoen posts. Wat ooit niche was, groeit dus stilaan uit tot iets groters. Zo treden steeds meer activisten én sans-make-upinfluencers op de voorgrond.

Een rijtje vol make-uploze gezichten

Ook in het rijtje bekende personen dichter bij huis zagen we afgelopen tijd enkele poedelnaakte gezichtjes. Zo vertelde Jitske Van de Veire aan het weekendmagazine ‘Billie’ dat ze sinds corona stopte met schmink dragen. “Mijn lief zei: ‘Ik vind u superknap zonder make-up.’ Jij hebt dat toch niet nodig? Dat was voor mij het laatste duwtje dat ik nodig had om te beseffen dat ik niet vol geplamuurd moest zijn voor ik met zelfvertrouwen kon buitenkomen”, vertelde ze.

En met een opleiding als make-upartieste was Jitske voorheen zwaarder geschminkt. Ze had een slechte huid en wilde haar acne verbergen, zegt ze daar nog over. Maar ondertussen zien we haar al anderhalf jaar het ene naturelle kiekje na het ander posten.

Een snel rondje surfen leert ook dat mensen smullen van artikels als ‘zo zien deze celebs eruit zonder make-up’. Net als afgelopen week, toen de Nederlandse koningin Maxíma het vliegtuig uitstapte zonder een laagje fond de teint of mascara: dat was groot wereldnieuws. Model Hailey Bieber postte een selfie zonder schmink en dat maakte ook heel wat tongen los. Nog in dat rijtje: zangeres lady Gaga, actrice Ashley Tisdale, Kate Winslet, Jennifer Lopez en Alicia Keys.

Die laatste kondigde al enkele keren aan dat ze zonder schmink door het leven zou gaan, de eerste keer dat ze met die boodschap kwam was al in 2016. De jaren daarop verscheen ze vaak zonder make-up in het openbaar, bijvoorbeeld tijdens het presenteren van de Grammy Awards in 2019. Ook zij is het beu dat iedereen naar de perfectie streeft, en dit ten koste van hun eigen identiteit, klinkt het. Ondertussen heeft de zangeres een eigen skincarelijn met naturelle producten zoals een lipbalsem en een primer en zien we haar zowel met een subtiel laagje schmink als zonder.

Volledig scherm Het Skincaremerk 'keyssoulcare' van Alicia Keys. © Instagram keyssoulcare

Waar het voor de ene misschien een bewuste keuze is en voor de andere heel naturel voelt: met een bloot velletje in het openbaar verschijnen wordt meer en meer een dingetje.

