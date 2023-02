Miss België draagt haar overleden mama altijd bij zich. Hoe dan? “Een symbool van onderlinge verbintenis”

Miss België Emilie Vansteenkiste (21) draagt haar overleden mama altijd bij zich, onthulde ze in een preview van ‘The Greatest Dancer’. Hoe? Dankzij een ketting waarin haar assen verwerkt zitten. Dat klinkt misschien een beetje luguber, maar er is steeds meer vraag naar rouwjuwelen. “Wanneer we iemand dierbaar verliezen, willen we hen dicht bij ons dragen en liefst op een discrete manier.”

In een preview voor de nieuwe aflevering van ‘The Greatest Dancer’ onthult Miss België Emilie Vansteenkiste een bijzondere boodschap. “De dans die we brengen is niet zomaar een dans. Daar zit een heel krachtig verhaal achter voor ons. Mijn mama is eind 2020 ongeneeslijk ziek verklaard. Zij kreeg pancreaskanker, en elf maanden later is zij daaraan gestorven.”

“Maar ze heeft altijd gezegd: ook als ik er niet meer ben, zal ik bij je zijn, op speciale momentjes. Dus ik draag haar altijd bij mij. In deze ketting, die ik altijd aanheb, zitten mama haar assen.” Emilie is niet de enige met zo’n ‘troostjuweel’: steeds meer mensen houden op die manier hun geliefden bij hen na hun overlijden.

Het idee erachter is mooi, dat iets tastbaars na verlies een grote troost kan bieden. Met een beetje as of haren, een bijzondere gravure of steen wordt een juweel een heel persoonlijk aandenken dat het verhaal vertelt van de geliefde die je moet missen. Daar spelen deze Belgische ontwerpers met veel empathie op in, want zij maken juwelen om het rouwproces een stukje draaglijker te maken.

1. Veronique Sneyaert en Uus Knops

Volledig scherm Rechts: Veronique Sneyaert en Uus Knops. © rv

Toen psychiater en schrijver Uus Knops aan juweelontwerper Veronique Sneyaert vroeg om een juweel te maken dat verlies tastbaar en bespreekbaar maakt, zei ze hier meteen ‘ja’ op. Het resultaat is het trOostjuweel: een cirkelvormige hanger, met aan de binnenkant een gravure met persoonlijke boodschap. “Met het trOostjuweel draag je jouw eigen verlies dichtbij. Onopvallend, en tegelijkertijd een uitnodiging voor mensen die het herkennen om een gesprek erover aan te gaan.”

Het trOostjuweel is te koop via de webshop van Veronique Sneyaert. Prijzen variëren van 180 euro tot 250 euro.

2. Elisa Lee

Volledig scherm Links: Elisabeth Leenknegt. © rv

“Wanneer we iemand dierbaar verliezen, vinden we vaak troost in het tastbaar maken van de herinnering. We willen hen dicht bij ons dragen en liefst op een discrete manier.” Om die reden ontwerpt Elisabeth Leenknegt, de ontwerpster achter het merk Elisa Lee, subtiel asjuwelen door een holte te voorzien om een beetje as of een haartje een plaats te geven. Of ze bekijken samen met jou welke juwelen uit de verschillende collecties geschikt zijn om aan te passen naar een rouwjuweel. Elisa Lee biedt ook gravures van een handschrift, vingerafdruk, portret of een tekening als bijvoorbeeld symbool van onderlinge verbintenis.

Alle juwelen zijn te koop via de webshop, de shop & gallery in Gent en in de showroom met atelier in Ronse. Prijzen hangen volledig af van het juweel.

3. Simple comme Bonjour en Sara Vermeylen

Volledig scherm Rechts: Inneke Goyvaerts van Simple Comme Bonjour. © rv

Goudsmid Inneke, van het merk Simple comme Bonjour, heeft samen met kunstenaar Sara Vermeylen een nieuw project gestart: ‘Niet meer, Niet minder’. De twee vrouwen helpen je om je verlies een plek te geven door een uniek ontwerp te maken. Het rouwjuweel kan je namelijk volledig personaliseren, gaande van het eigen handschrift en asverwerking tot vingerafdrukken. Ook heb je de keuze tussen types goud, texturen en verschillende stenen. Op het einde krijg je naast een op maat gemaakt juweel ook een boekje en een filmpje van het maakproces.

Meer info vind je op de website van Simple comme Bonjour en Sara Vermeylen. Prijzen vanaf 3.000 euro.

4. Tiroir de Lou en studio paus

Volledig scherm Rechts: het gedicht 'Echo'. © rv

“Samen met het Brusselse sieradenmerk Tiroir de Lou stellen we een subtiel en verfrissend rouwjuweel voor: een streepje licht voor iedereen die iemand mist. Een ketting als gouden randje dat rond je hals de galm van liefde vangt.” Het juweel hoort bij een troostend gedicht dat Mélanie van studio paus schreef over gemis. Het stukje poëzie kreeg de titel ‘echo’ en die vier kleine letters werden vervolgens op hangertjes gehamerd die liefdevol naast of achter elkaar aan een ketting wiegen. “Een beetje verborgen, maar altijd zichtbaar genoeg om licht te reflecteren: deze halsketting vertelt stiekem een verhaal dat je dicht bij je hart draagt.”

Meer info vind je op de website van studio paus. De halsketting kost 148 euro.

