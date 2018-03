Millie Bobby Brown maakt fashion statement voor March For Our Lives MV

Bron: Marie Claire UK 0 Nina Millie Bobby Brown is nog maar 14 jaar oud maar gedraagt zich daar zeker niet naar. Ze kon dan wel niet aanwezig zijn op een van de Millie Bobby Brown is nog maar 14 jaar oud maar gedraagt zich daar zeker niet naar. Ze kon dan wel niet aanwezig zijn op een van de March For Our Lives betogingen, de jong actrice droeg haar steentje bij met een fashion statement op de Nickelodeon Kids' Choice Awards.

De jonge actrice arriveerde op het evenement in een jeansjasje met daarop de namen van de 17 slachtoffers van de schietpartij in Parkland, Florida. Boven hun namen stond in het groot 'March For Our Lives' geborduurd en de woorden 'Never Again' maakten de boodschap nog duidelijker op de voorkant van het jasje.

Brown kreeg de award voor 'favoriete TV-actrice' en ook bij het overhandigen van de prijs maakte Millie haar statement duidelijk: 'De March For Our Lives demonstraties die plaats vinden over de hele wereld vandaag hebben me geïnspireerd en hebben impact op ons allemaal gehad op de een of andere manier." "March For Our Lives is een kans voor ons allemaal om samen solidair te zijn tegen wapengeweld."