Millennials zijn slechtere buren Margo Verhasselt

11 juli 2018

12u55

Bron: Nypost 0 Nina Beter een goede buur dan een verre vriend wordt weleens gezegd, maar dat blijkt voor millennials toch niet altijd te kloppen. Twee op de drie zou niet het gevoel hebben deel uit te maken van de buurt waarin ze wonen, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek.

Onderzoekers bekeken het leven in de buurt van 1.000 millennials en 1.000 niet-millennials. 64% van de jongere generatie zou geen band hebben met de buurt waarin ze leven. Het excuus? Ze hebben er gewoon de tijd niet voor.

De eigenwijze en vooral drukke millennial zegt bijna twee keer zo vaak dat ze geen tijd hebben om deel te nemen aan het buurtleven in vergelijking met niet-millennials (51% vs. 33%). Toch geeft ook een op de vijf (zo'n 22%) aan dat ze zich niet verbonden voelen omdat ze niet bevriend zijn met mensen uit de buurt, 27% weet ook niet hoe ze bevriend kunnen worden met hun buren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door OnePoll in opdracht van het platform CNote. Geen goede band hebben met je buren kan ervoor zorgen dat je je na een tijdje eenzaam begint te voelen.

De jongere generatie doet het niet met opzet, de meesten zouden dan ook graag actiever deelnemen aan het buurtleven. Sterker nog, 69% wil actiever zijn in de wijk waarin ze leven, wat de oudere generatie van de troon stoot.

Online

Daarnaast lijkt onze betekenis van een buurt stilaan te veranderen. De aanhankelijkheid en verbondenheid die we vroeger kenden, vervaagt door technologie, maar toch zoeken mensen nog steeds naar manieren om in contact te blijven en om een positieve invloed te hebben op elkaars leven.

Ongeveer de helft van de millennials (43%) heeft een sterkere online gemeenschap dan offline, of dat nu een Facebookgroep, onlineforum of chatgroep is. Een sterk contrast tegenover de oudere generatie, waar amper 26% een sterkere online gemeenschap heeft.

Opgroeien met het internet en sociale media heeft een groot effect op hoe je je sociaal leven bekijkt. Zo vindt 34% van de millennials een online gemeenschap handiger dan een offline gemeenschap en een op de vier vindt het gewoon gemakkelijker om online te communiceren.

Top 10 belangrijke acties wanneer je deel uitmaakt van de buurt

1. Vriendelijk zijn tegen buren - 69 percent

2. Bij plaatselijke winkels shoppen — 54 percent

3. Geen problemen veroorzaken — 50 percent

4. Vrijwilligerswerk doen — 44 percent

5. Mensen helpen — 44 percent

6. Helpen bij lokale projecten — 38 percent

7. Daklozen helpen — 34 percent

8. Helpen bij scholen, verenigingen, etc. — 32 percent

9. Een oogje in het zeil houden — 29 percent

10. Een lokaal sportteam sponsoren, coachen, ervoor supporteren — 13 percent

