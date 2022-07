Militairen zweren bij deze powernap in bijzondere houding. “10 minuten is genoeg”

Lastige werkdag? Tijd voor een dutje, en wel eentje dat heel weinig tijd vraagt. De powernap van Amerikaanse militair Jocko Willink is een hit op sociale media: door een bijzondere positie aan te nemen zou je in acht of tien minuten al het ‘dutje van je leven’ hebben. Slaapexperte Annelies Smolders licht toe of het echt werkt.

Het leven van een militair is zwaar. Je zou voor minder je dutjestechniek perfectioneren. Dat is exact wat de Amerikaanse topmilitair Jocko Willink gedaan heeft, vertelde hij onlangs op de Mikhaila Peterson Podcast. “Ik sta elke dag op om 4.30 uur. Voel ik me tijdens de dag moe, dan doe ik een dutje. Van acht à tien minuutjes.”

“Dat is géén lang dutje”, reageert de presentatrice van de podcast verrast. “Yeah, maar heb je al eens geprobeerd om met je voeten in de lucht te dutten?”, antwoordt Willink.

10 minuten dutten, maar “voelt als zes uur”

De militair beschrijft in detail zijn bijzondere techniek om een dutje te doen. Je voeten horen hoger te liggen dan je hart, zegt hij. “Op een sofa, bijvoorbeeld, terwijl jij op de grond ligt.” Je zet je wekker voor tien minuten later. “Als je heel moe bent, val je meteen in slaap”, zegt Willink. “En achteraf voelt het alsof je net zes uur gesoesd hebt.”

De video vergaarde ondertussen al 8,6 miljoen views op videoapp TikTok en bijna 3.000 reacties. Waarvan het merendeel luidt: “Moet ik eens proberen!” Filmpjes van mensen die het dutje testen, zijn er dan ook ondertussen in groten getale. Een TikTok-gebruikster genaamd Alice Jenning reageert blij verrast. “Voor mij duurt het normaal eeuwen voor ik in slaap kan vallen. Maar nu heb ik écht geslapen. Ik snap het niet, maar ik voel me goed.” Al zijn natuurlijk niet alle gebruikers even lovend. Sommigen schrijven dat ze tien minuten pijnlijk kort vonden en daardoor langer bleven liggen. Anderen raakten dan weer gewoonweg niet in slaap, benen omhoog of niet.

Slaapexperte: “Langer dutten komt je nachtrust niet ten goede”

Nochtans zou deze militaire powernap soelaas moeten bieden voor moeilijke dutters, zegt slaapexperte Annelies Smolders, auteur van ‘Start to Sleep’. “Door je benen omhoog te leggen, moet je hart minder hard werken om je bloed te laten circuleren. Dat zorgt ervoor dat je hart en je hele lichaam rustiger worden, je ook minder stress en angst ervaart en je dus makkelijker in slaap zou moeten vallen.”

Quote Of je vlot kan dutten of niet, zit ook in je aanleg. Avondtypes kunnen makkelij­ker slapen op ongewone uren, ochtendty­pes zijn daar te rigide voor. Slaapexperte Annelies Smolders

Dat het dutje maar acht tot tien minuten hoeft te duren, vindt ze ook logisch. “Een powernap zou sowieso niet veel langer mogen zijn. Twintig minuten is het maximum: langer dutten komt je nachtrust vaak niet ten goede, want je ‘steelt’ dan van je slaap ’s nachts. In een dutje van tien tot twintig minuten ervaar je enkel de eerste en tweede slaapfase: de lichtere fases, en dus niet de daaropvolgende diepe slaap. Dat is voldoende, want we zien dat je brein en spieren dan al wat opgefrist zijn. Acht of tien minuten dutten is dus niet te weinig.”

Smolders begrijpt dus waarom Willinks trucje voor veel mensen kan werken. Met een straffe kop koffie net voor of na het dutje voel je je vast helemaal herboren, zegt ze. Een ‘nappuccino’ heet dat, geliefd door frequente dutters. “Maar met zo’n trucje als dat van Willink komt ook altijd het gevaar dat je te hard je best doet om iets te doen lukken. Waardoor het net níét lukt. Of je vlot kan dutten of niet, zit ook in je aanleg. Avondtypes kunnen doorgaans makkelijker slapen op ongewone uren, ochtendtypes zijn daar te rigide voor.”

