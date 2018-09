Mijn vrouw is een heldin: "Er ontplofte een bom toen we aan het skypen waren" Geertrui Mayeur

10 september 2018

09u05 0 Nina Alle vrouwen zijn heldinnen. Al steken sommigen er toch boven uit, met hun heldhaftige job. En reken maar dat hun mannen trots zijn. Deel 2: Mieke was al vier jaar op buitenlandse missie met Defensie . Straffe dame met heldenstatus in de spotlights.

Mieke Axters (32) en Wim Verbauwen (34)

Wim: “Ik heb Mieke leren kennen in een Blankenbergse discotheek. Het was niet echt een romantische eerste avond, maar kijk, twaalf jaar later zijn we nog altijd samen. Mieke was toen net klaar met haar tweede jaar psychologie, ik werkte al.”

Mieke: “Op mijn achttiende wou ik naar de militaire school. Daar was mijn moeder niet zo’n fan van. Zo ben ik psychologie gaan studeren, met in mijn achterhoofd: hierna ga ik naar de politie of naar het leger. Er stond een vacature open bij Defensie en sneller dan verwacht kwam er een functie vrij bij de marine.”

Wim: “Ik wist dat het kon en zou gebeuren dat Mieke lange tijd op buitenlandse missie zou gaan. De eerste keer dat Mieke vertrekkensklaar stond, zo in vol ornaat, dat gaf wel iets. Ik moest haar gaan afzetten op de luchthaven en dat was een speciaal moment. Toen kwamen er foto’s uit Afghanistan. Ze droeg een helm, een wapen, een kogelvrij vest. Die ging ik heel fier aan iedereen tonen, ook al vond zij dat ik dat niet moest doen. Ik vond dat wel stoer dat zij daar zo rondliep tussen al die macho’s en paracommando’s.”

