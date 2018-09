Mijn vrouw is een heldin: "Er is minder agressie als zij er is" Geertrui Mayeur

07u44 0 Nina Alle vrouwen zijn heldinnen. Al steken sommigen er toch boven uit, met hun heldhaftige job. En reken maar dat hun mannen trots zijn. Deel 3: Melinda ruilde haar kantoorjob voor die van brandweervrouw-ambulancier. Straffe dame met heldenstatus in de spotlights.

Melina Van Lysebettens (37) en Yves Dupré (48)

Melina: “Ik heb altijd op een personeelsdienst gewerkt, eerst in de privé en later bij de brandweer van Gent. Op den duur miste ik uitdaging en ik hoorde altijd die verhalen van de brandweermannen-ambulanciers.”

Yves: “Melina zat vast in het papierwerk, ze kampte met de dagelijkse sleur. Elke dag leek op de vorige. Ik stond er honderd procent achter toen ze zich kandidaat stelde om mee te doen aan het examen van brandweerman-ambulancier. En ik wist dat ze zou slagen, al lag de druk hoog. Iedereen kende haar en ze wilde zich bewijzen.”

Melina: “Het was een sprong in het diepe, er waren heel veel ogen op mij gericht. Velen vroegen zich af waar ik aan begon: ‘Eentje van den bureau gaat het ook ne keer proberen.’ Maar er waren ook collega’s die supporterden. Yves heeft me van in het begin gesteund. Hij was het die zei: ‘Maak je niet nerveus, je zal die job hebben’.”

“Onze zoon, Berre, was bovendien groot genoeg, want het is toch een grote verandering. Ik had altijd overdag gewerkt en plots ging ik naar een ploegensysteem met nachtwerk. In het begin zei Yves altijd dat ik voorzichtig moest zijn, want hij weet ook dat ik niet zo snel bang ben.”

Stop eens met onnozel doen

Yves: “Intussen weet ik dat er een goeie ploeg is die zorg draagt voor elkaar. Ik ken Melina bijna twintig jaar, ik weet dat ze haar mannetje kan staan. En ik ben er ook van overtuigd dat, door haar aanwezigheid, er vaak minder agressie is, omdat ze nu eenmaal een vrouw is.”

Melina: “Tijdens een interventie zijn er vaak mannen die met elkaar op de vuist gaan. Ik als vrouw kan makkelijk zeggen: ‘Stop nu eens met onnozel doen.’ En dan luisteren ze. Maar als een man dat zegt ... Een van mijn sterktes, is dat ik heel snel zaken aanvoel, empathie heb. Niet alle interventies die ik doe, zijn levensbedreigend. Het is aan de mensen in de 100-centrale om in te schatten of er medische hulp nodig is. Wij dienen de eerste zorgen toe, en als het nodig is, komt de mug met een dokter en verpleger ter plaatse. Maar er zijn ook veel sociale interventies waarbij ik geconfronteerd word met eenzaamheid. Oudere mensen die de middelen niet hebben om naar het rusthuis te gaan of die niemand hebben die naar hen omkijkt. Zulke uitzichtloze situaties, waar je iets zou willen aan doen, die blijven hangen. Je kan wel een luisterend oor zijn op het moment zelf, maar verder mag je daar niets meer doen dan wat je plicht is. Je ziet het eerste verdriet, maar je mag niet te close worden. Dat heb ik moeten leren.”

Te emo voor de job

Yves: “Als Melina tijdens haar dienst te maken krijgt met een overlijden, en de familie komt langs, dan blijft dat de dagen erop wel even hangen bij haar. Dat is wat zoeken geweest. Na een moeilijke nacht of dag moet ze altijd even bekomen. Maar ze vertelt het wel altijd, of we whatsappen als ik al naar het werk vertrokken ben. Zelf zou ik veel te emotioneel zijn voor deze job, er zou te veel blijven hangen.”

Melina: “Ik kan alles goed plaatsen, maar sommige interventies komen dichter bij je leefwereld dan andere, omdat je die persoon vergelijkt met iemand. Dan grijpt het je iets meer aan. Berre gaat nu naar de middelbare school en normaal gezien ben ik niet zo ongerust, maar de jongste weken zie ik zoveel fietsongevallen dat ik hem wil verplichten om zijn fietshelm te dragen. Maar dan zegt hij: ‘Maar, mama, ik ben de enige met een helm.’ Dat is nu wel het nadeel: ik zie veel meer wat er kan gebeuren. En toch zie ik me deze job nog vele jaren doen. Het is enorm boeiend. Geen enkele dag is dezelfde, je ontmoet telkens andere mensen, je komt op plaatsen waar iemand anders nooit komt. Ik zie me nooit meer op een bureau werken. En het is raar om te zeggen, maar tussen mannen werken is zoveel eenvoudiger.”

YVes: “Leve de mannen! (lacht)Ik heb er veel vrienden door bij gekregen.”

Melina: “Hij is trots op wat ik doe, dat merk ik aan hoe graag hij over mijn job vertelt aan andere mensen. Ook al is het niet simpel voor hem dat ik tussen al die mannen zit en dat hij ’s nachts soms alleen ligt. Ik ben er heel blij mee dat hij me zo steunt en ik ben er dankbaar voor. Hij is voor een stuk ook de held.”