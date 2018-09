Mijn vrouw is een heldin: "De voettocht naar Syrië nam ons leven over" Geertrui Mayeur

09 september 2018

17u18 0 Nina Alle vrouwen zijn heldinnen. Al steken sommigen er toch boven uit, met hun heldhaftige job. En reken maar dat hun mannen trots zijn. Deel 1: Leen organiseerde mee de ‘March for Aleppo’ en is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Leen Van Waes (37) en Matt Clark (34)

Leen organiseerde mee de voettocht Civil March for Aleppo, die genomineerd is voor de Nobelprijs voor de Vrede. Daarin stapten in totaal 4.000 burgers uit 62 landen van Berlijn naar Aleppo.

Matt: “Zelf wilde ik altijd een sterke vrouw naast mij. Ik geloof in gelijkheid tussen man en vrouw, maar dat is heel anders in Zuid-Afrika, waar ik vandaan kom. Daar is het rollenpatroon nog niet zo geëvolueerd als hier. Ik was dan ook altijd het buitenbeentje. Doordat Leen de Civil March for Aleppo mee op poten gezet heeft, die 232 dagen duurde, is de gelijkheid in onze relatie nog veel meer naar boven gekomen. Het heeft onze band nog sterker gemaakt.”

“Ik heb Leen leren kennen toen ze in Zuid-Afrika was voor haar thesisjaar. De professor met wie ze samenwerkte, was de moeder van mijn beste vriend. Op een keer gaf ik haar een lift naar de lessen capoeira en de rest is geschiedenis. (lacht)”

Leen: “We hebben twee à drie jaar een langeafstandsrelatie gehad. Dan ben ik naar Zuid-Afrika verhuisd, maar voor de geboorte van onze oudste zoon zijn we teruggekeerd. Matt vond hier meteen werk en ik ben bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan de slag gegaan.”

Matt: “Terwijl ik rechtlijniger ben in wat ik doe, is Leen enorm vergevingsgezind. Ze gaat altijd op zoek naar het goede in mensen. Dat is echt haar kracht en dat bewonder ik enorm. Ik noem haar vaak Moeder Theresa. (lacht)”

