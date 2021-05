“Mijn vriend heeft erg vreemde seksuele verlangens”: Vicky (27) twijfelt over haar relatie. Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

“We waren negentien toen we elkaar leerden kennen op een fuif”, vertelt Vicky. “Via een gezamenlijke vriendin raakten we aan de praat en het klikte. Na die avond volgden de dates elkaar snel op. Enkele jaren later gingen we samen ‘op kot’. Dat was de beste oplossing, want Stevens ouders zaten in een vechtscheiding. Mijn vader steunde ons financieel en zo konden we met een klein bedrag ons eigen leven opstarten. We studeerden allebei, maar na een jaar haakte ik af. Financieel was het niet haalbaar, ik kon maar beter gaan werken. Ook Steven kapte met zijn studies, maar spendeerde helaas meer tijd aan gamen dan aan iets anders. Gelukkig kwam er een jaar later een jobaanbieding van een bedrijf dat hem een kans wilde geven. Het idee was: ‘Steven is een goede jongen. Ook al heeft hij geen diploma, hij zal zijn werk goed doen.’”