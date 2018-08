Mijn vakantiefoto: "Toen de olifanten de oever bereikten, draaide er eentje zich om, om duidelijk te maken dat wij best niet aan land kwamen" Margo Verhasselt

03 augustus 2018

09u32 1 Nina De mooiste herinneringen leg je het liefst voor altijd veilig vast op foto. De foto's van reisbloggers en journalisten maken ons stiekem steeds groen van jaloezie. Gelukkig zijn ze zo gul om ze toch met de wereld te delen zodat we mee kunnen genieten. NINA deelt elke week een foto van een andere reiziger. Deze week: Sebastiaan Bedaux.

"Ik ben een grote fan van safari’s en de heilige graal ligt in Botswana, een land dat haar wildlife met bijzonder veel respect behandelt. Het meest bekende deel van het land is de Okavangodelta, maar deze foto maakte ik ten noorden van de Delta, in een gebied dat Linyanti heet en vlak aan de grens met Namibië ligt. Toen ik terugkwam van de ochtendsafari (een gemiddelde safaridag bestaat uit een ochtendrit en een namiddagrit) en me klaarmaakte voor de lunch, zag ik vanuit mijn kamp een grote groep olifanten de rivier overzwemmen," vertelt Sebastiaan.

"Het moeten er een stuk of vijftig tegelijkertijd zijn geweest. Met een gids ben ik onmiddellijk in een motorbootje gesprongen en zijn we vlak naast de kudde gaan dobberen. Het getrompetter was oorverdovend. Toen de eerste vijftien tot twintig olifanten de oever bereikten, draaide er eentje zich om, om duidelijk te maken dat wij best niet aan land kwamen. En uiteraard om prachtig te poseren voor deze foto. Het licht werkte op dat moment niet erg mee, maar ik ben toch blij met het resultaat. En vooral met die unieke ervaring."

