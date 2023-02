“Mijn vader schreef: ‘Niet te veel eten op scoutskamp’.” Alessia en Debbie getuigen over de impact van een dieetouder

Koningin Máxima stelde lijstjes op van wat dochter Amalia mocht eten als tiener. Ook Debbie (39) en Alessia (28) groeiden op met een ‘dieetmoeder’. Ze getuigen over de opmerkingen die hun eetgedrag voor altijd verstoorden en een psycholoog schetst wat je als ouder beter wel en niet tegen je kind zegt over voeding. “Mijn mama en ik wogen ons elke dag en bespraken hoeveel gewicht erbij of eraf ging.”

Tien jaar geleden passeerden topmodel Gigi Hadid en haar moeder Yolanda Hadid de revue in de realityshow ‘The Real Housewives of Beverly Hills’. Tot op vandaag gaat er een scène over de tongen: die met de amandelnoten. “Ik voel me zwak. Ik at een halve amandel”, klaagde Gigi Hadid, toen een tiener. “Neem er nog een ​​paar en kauw er heel goed op”, was het advies van mama Hadid.

Later verklaarde Yolanda dat die opmerking uit de context werd getrokken, en toch zette het heel wat in gang. Almond moms (amandelmoeders, red.) zijn vandaag een hype op het internet. De term wordt gebruikt voor ouders die kinderen schijnbaar aanmoedigen om minder te eten. Of hoe ze ongezonde eetovertuigingen overdragen op hun kind.

Op het videoplatform TikTok is de hashtag ‘almondmoms’ goed voor 728,6 miljoen kijkers. Heel wat mensen, vooral jonge vrouwen, imiteren hun dieetmoeder. Ze tonen hoe hun ouders voedingskeuzes continue in twijfel trokken. Opmerkingen als: ‘Je mag geen snoep meer, maar ik heb wel pepermuntthee’ of ‘Ga je wéér eten, liefje?’ tot ‘Wil je een snack?! We eten over vier uur’ lijken schering en inslag.

#almondmoms ♬ original sound - Alex Light @alexlight_ldn Almond mom 🥲 Does this resonate with how you grew up? I'm so sorry if it does 😞 and cheers to everyone trying to break the cycle 🙌🙌 #almondmom

#almondmompantry #momsduringchristmas ♬ original sound - betches @betches This is why i have childhood holiday trauma. #almondmoms

“Ik moest mijn hele jeugd letten op mijn voeding. Het werd er echt ingepompt. Daardoor is eten heel belangrijk geworden in mijn leven en heb ik mezelf altijd minderwaardig gevoeld. Ik was misschien een beetje molliger dan de rest (krijgt het moeilijk). De personen die ik het liefste zie, waren degenen die me constant zeiden om minder of trager te eten.”

Quote Ik ging met mijn grootmoe­der winkelen en we kwamen mijn ouders tegen. Ze namen de zak met snoep uit de kar. Debbie

“Eten werd een obsessie, die ik nog altijd meedraag (snikt). Ik heb ook even boulimie gehad. Nu heb ik nog altijd niet het perfecte lichaam en voel ik me daar nog altijd minder over. Dat gevoel krijg ik er nóóit meer uit. Mijn mama schepte mijn eten op en ik kreeg nooit een extra portie. Ook frisdrank mocht ik niet.”

“Een tijdje terug las ik brieven die ik op scoutskamp kreeg. Mijn papa had opgeschreven: ‘Debbie, daar niet te veel eten, hé’. Of die keer toen ik met grootmoeder ging winkelen en we mijn ouders tegenkwamen. Ze controleerden wat er in de kar lag en mijn papa nam de zak met snoep uit de kar.”

“Ik denk niet dat mijn ouders beseffen wat een struggle het nu is, en ik neem hen dat ergens wel kwalijk. Die opmerking in die brief heb ik wel eens vernoemd. Blijkbaar had een kinderarts gezegd dat ik moet opletten om niet te struis te worden. Ze zeggen dat het ‘die meneer zijn fout was’. Ik wil ook niet dat ze de schuld op hen nemen, want ik heb een hele goede band met hen. Ze wouden het beste voor mij, maar de aanpak was allesbehalve de beste.”

“In mijn tienerjaren kwam ik opeens veel bij en mijn mama was daar bezorgd over. Dan volgden er sneller opmerkingen als: ‘Ga je nog een bord leegeten?’ of ‘De Nutella-pot is alweer leeg en ik heb nog maar net een nieuwe gekocht.’ Die choco was echt het pijnpunt in ons gezin. (lacht) Mijn mama maakte er heel wat opmerkingen over zodat ik er nog meer van ging eten.”

“Ik lepelde de pot choco op twee dagen uit, at het op fruit of zelfs een suikerwafel. Net omdat het niet mocht. Mijn mama en ik wogen ons ook dagelijks en bespraken hoeveel gewicht erbij of eraf ging, waardoor er een hele grote focus op mijn gewicht lag. Voor alle duidelijkheid: ik was altijd slank en om het zwart-wit uit te drukken: ik had volgens mijn BMI nooit overgewicht.”

Quote Er zijn nog altijd dagen dat ik eet en er een stemmetje klinkt: zou je dat wel doen? Ik ken nog altijd van alles de calorieën vanbuiten.” Alessia

“Toch startte ik op eigen houtje een dieet. In een app gaf ik al mijn calorieën in. Mijn mama stond daar wel achter en op dat moment vond ik het fijn dat ze begaan was. Nu weet ik beter: het werd als normaal gezien, maar is ziekelijk. Er zijn nog altijd dagen dat ik eet en er een stemmetje klinkt: zou je dat wel doen? Ik ken nog altijd van alles de calorieën vanbuiten.”

Een heel belangrijk punt voor Alessia: ze neemt haar ouders niets kwalijk. “Ze werden zelf zo opgevoed en wisten gewoon niet beter. Ze hebben de grote overtuiging dat ongezonde voeding je ook meteen ongezond maakt en verdikken alleen maar negatief is. Mijn mama steunt me nu ook écht in mijn job als diëtiste en auteur en doet haar best om te veranderen.”

Hoe help je als ouder om je kind gezonde keuzes te laten maken?

An Vandeputte, coördinator van het Vlaams kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen: “Onderzoek toont dat we erg voorzichtig moeten zijn met waarschuwende boodschappen rond eten. Kinderen kunnen het idee krijgen dat er iets mis is met hun lichaam of dat ze niet goed genoeg zijn.”

“Dat kan hen in volle groei – sowieso al een erg onzekere periode waarin je lichaam verandert – onzeker maken. Commentaar over hoe ze eruit zien of wat ze eten kan die ontevredenheid met hun lichaam vergroten. Dat is zelfs een risicofactor voor eetstoornissen.” Een manier om je kind positief te stimuleren is in pikken op de juiste thema’s, bijvoorbeeld na het sporten of tijdens een deugddoende wandeling. Zeg dan: “Ons lichaam heeft af en toe heel veel deugd aan beweging. Deed het jou ook deugd?” En dus niet: “Je moet echt meer gaan sporten.”

Quote Je kind bepaalt zelf hoeveel het eet. Afhanke­lijk van de groei, eet je kind meer of minder. Als volwassene kunnen we dat niet inschatten. An Vandeputte, psycholoog

Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kind, zegt ook Vandeputte. “Vanuit hun bezorgdheid hebben ze soms de neiging om de eetgewoontes over te nemen van hun kinderen door bijvoorbeeld zelf de portiegrootte te bepalen.” Niet goed dus, wil je je kind echt helpen om gezond(er) te leven? “Net zoals kinderen leren studeren en slapen, moet je hen ook vaardigheden aanleren om gezond te leven en zelf veranderingen door te voeren, beter dan van bovenaf controle op te leggen.”

Daarbij helpen de vier G’s: gevarieerd leren eten, gestructureerd leren eten, genoeg afstemmen op de groei en genieten. “Breng je kind met veel smaken in contact, zodat het weet wat evenwichtig eten inhoudt. Tijdens een eetmoment kun je zeggen: ‘Jouw lichaam groeit nu heel erg en heeft energie nodig. Daarom eten we drie keer per dag, met twee tussendoortjes.’ Zo leer je het kind structuur aan.”

“Jij bepaalt wat en wanneer het eten op tafel komt. Je kind bepaalt zelf hoeveel het eet. Afhankelijk van de groei, eet je kind meer of minder. Als volwassene kunnen we dat niet inschatten. Je leert het kind beter zelf luisteren naar zijn of haar hongergevoel. En tot slot: maak van etenstijd een gezellig familiemoment met een muziekje en een mooi gedekte tafel en toffe babbels.”

Help, mijn mama is een ‘almond mom’

Praten is de oplossing, met je ouder of met een andere vertrouwenspersoon. “Plan op een rustig moment een gesprek in. Bijvoorbeeld tijdens het afwassen, tijdens een wandeling of op weg in de auto ergens naartoe. Wees niet verwijtend, maar vertel wat jij voelt en hoe bepaalde boodschappen bij jou binnenkomen. Maak het concreet met enkele voorbeelden. Geef aan wat je niet meer wil en geef aan wat je ouder wel kan doen”, sluit Vandeputte af.

Kinderen kunnen ook altijd terecht bij hun CLB of huisarts. Als die stap te groot is, kunnen ze aankloppen bij hulplijnen AWEL, de CLB-chat of specifiek rond eetproblemen met de hulplijn van www.ANBN.be.

