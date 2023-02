“Mijn vader nam het snoep uit onze winkelkar.” Alessia en Debbie dragen de gevolgen van hun jeugd met een dieetouder

Oeps! Wat doe je als je naar een feestje gaat en iemand draagt dezelfde outfit?

Komen opdagen in éxact dezelfde look: dat zagen we afgelopen weekend op de Vlaamse awardshow De Kastaars! Moderedacteur David Devriendt en styliste Sarah Roelstraete verklaren waarom het voor sommige vrouwen horror is om in hetzelfde kleed te verschijnen. Ze geven ook tips hoe je zo’n (ongemakkelijk) momentje kan aanpakken.

31 januari