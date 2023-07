“Mijn short krimpt naarmate de lessen vorderen.” Paaldansen is zo populair dat ook steeds meer mannen het doen

"Ik zie véél fijne kettingen en oorringen bij jonge mannen." En deze Belgische merken spelen daarop in

Juwelen zijn niet langer alleen een vrouwenzaak. We zien ze hoe langer hoe meer ook op mannelijke iconen, zoals acteur Timothée Chalamet en zanger Harry Styles. En de mannen in ons land volgen, kijk maar naar zangers Mathieu Terryn of Aaron Blommaert. Maar waar shop je mooie mannenjuwelen dan?