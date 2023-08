MIJN ONGEWOON SEKSLEVEN. Stéphane en zijn vrouw gaan naar de meest exclusieve erotische party van het land: “Beter dan elkaar bedriegen, toch?”

“Op de party zijn mijn vrouw en ik amper samen. Ongelooflijk hoe makkelijk je er flirt met anderen.” Zakenman Stéphane (41) gaat naar de geheime feestjes van Caviar de la Nuit, for members only. Denk: een erotisch galabal. Duizend mooie mannen en vrouwen, in dure lingerie of maatpak. Niks moet. Alles mag. Voor het eerst krijgen we een blik in deze exclusieve erotische party. “Het is géén orgie. Maar er is wel één kleine ruimte: the pleasure room.”