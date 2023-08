MIJN ONGEWOON SEKSLEVEN. Stéphane en zijn vrouw gaan naar Caviar de la Nuit: “Beter dan elkaar bedriegen, toch?”

Als je partner een ‘man child’ is, zegt dat iets over jullie relatie. Experts: “Dit is een foute aanpak”

“Als ik niet voor hem kook, dan eet hij gewoon niks.” Op TikTok is er een grote groep vrouwen die klagen dat ze in een relatie zitten met een ‘man child’. Of: een man die zich gedraagt als een kind. Relatietherapeuten Chloé De Bie en Sabrina De Pauw vertellen hoe je zo iemand herkent, maar ze benadrukken ook wat het over jou zegt, als je er eentje in huis hebt.