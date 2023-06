“Mijn lief doet niks mis, waarom voel ik me slecht?”: relatietherapeut over de val van de ‘toxic good guy’

“Zonder mijn ‘pornosnor’ heb ik een babyface.” 9 Vlamingen over de comeback van de moustache

“Een man met een goed gestylede snor springt meteen in het oog, niet?” Snorren verdelen: de een vindt ze cool, de ander krijgt er de kriebels van. En toch durven Vlaamse mannen zich er weer aan te wagen. Negen heren vertellen waarom, en over de reacties die ze krijgen. “Onlangs sprak een vreemde me er zelfs over aan.” Twee specialisten leggen uit of iedereen wel een snor kan dragen.