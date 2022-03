‘Mijn kraan is jouw kraan.’ Nieuwe actie wil onze consumptie van flessenwater nog meer drukken

Op vlak van water drinken is België nog niet de beste leerling van de klas. We gebruiken nog te veel plastic flessen en trekken nog te vaak onze neus op voor kraantjeswater. Vandaag op Wereld Waterdag wil flessenmerk Dopper die beide issues aanpakken door ons aan te sporen om ons kraantjeswater te delen met elkaar.

Hier in België voeren we nog elk jaar tussen de 30.000 en 100.000 ton plastic af naar de zee. Slechte cijfers, die onder meer het gevolg zijn van onze liefde voor water uit de supermarkt. Uit een rondvraag vorige zomer bij 1.000 Belgen bleek nog dat iets minder dan de helft van ons nog altijd flessenwater verkiest. Komt er bezoek over de vloer, dan laat bijna zeventig procent van ons de kraan helemaal links liggen.

“Kraantjeswater zou volgens de Vlaming ongezonder én minder lekker zijn”, stelde een onderzoek van de Universiteit Antwerpen eerder ook al vast. “En dat terwijl het perfect veilig is. Maar flessenwater wordt onbewust ook nog altijd gezien als een vorm van status. Het is zelfs gewoon de norm tijdens sociale aangelegenheden.”

‘Mijn kraan is jouw kraan’

Jammer, want Belgisch kraantjeswater blinkt kwalitatief uit. En drinken we het ook nog eens een herbruikbare waterfles, dan zijn we helemaal goed op weg om het milieu te redden. Zulke flessen zijn al tamelijk ingeburgerd ondertussen, maar onderweg blijkt dat toch nog niet even praktisch. Valt een Belg on the go zonder water, dan grijpt die toch weer noodgedwongen naar water in een plastic flesje.

Om dat veelvoorkomende probleem aan te pakken, lanceert het Nederlandse flessenmerk Dopper vandaag op Wereld Waterdag een slimme actie. Met ‘Mijn kraan is jouw kraan’ willen ze mensen aansporen om hun kraan thuis beschikbaar te stellen voor al wie on the go met een lege waterfles valt. Wie mee wil doen, kan een gratis poster bestellen of downloaden om achter het raam op te hangen.

Volledig scherm © Dopper

Dopper hoopt zo een nieuwe gewoonte te creëren, die verder blijft leven na Wereld Waterdag — extra karmapunten als je de poster zo lang mogelijk laat hangen, schrijft het merk. In de hoop dat het zo nog makkelijker wordt voor mensen om voor een herbruikbare waterfles te kiezen. Al wie graag wil meedoen en zijn of haar kraantjeswater beschikbaar wil stellen voor dorstigen, kan de poster downloaden of bestellen op dopper.com.

