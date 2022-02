“Mijn broer is mama's lieveling.” 7 op de 10 ouders hebben een favoriet kind: pedagoog licht valkuilen toe

Prada op de piste: snowboar­der Julia (24) haalt stijlvol zilver op de Olympische Winterspe­len

De Olympische Winterspelen in Peking zijn nog maar net begonnen, maar we werden al getrakteerd op een iconisch modemoment. Had jij ooit al een snowboard van Prada gezien? Wij ook niet, maar snowboarder Julia Marino (24) mocht zich, van kop tot teen gekleed in het Italiaanse merk, bewijzen op de piste.

