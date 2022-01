Micky en Cristina worden pas echt verliefd wanneer ze samen achter tralies belanden: “We zijn nu gelukkiger dan ooit”

Bestaat dé succesfor­mu­le voor een goede relatie? “Een paar factoren keren altijd terug”

En ze leefden nog lang en gelukkig. Sprookjesfiguren kost het amper moeite, in het echte leven weten we dat een goede relatie soms heel wat werk en inzet vraagt. Hoe die aanpak er precies uitziet? Het is ook een vraag die Vlaams psychologe Laura Sels bezighoudt. Aan de Universiteit Gent doet ze als postdoctoraal onderzoeker onderzoek naar die succesformule. “Het is raar dat wij op school wel leren over wiskunde en fysica, maar niet over menselijke relaties.”

14 januari