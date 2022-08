Michèle ‘De Bruyne’ start een podcast. “Bij de proefopname kakelde iedereen door elkaar”

Ze is de vrouw van profvoetballer Kevin De Bruyne en mama van drie kinderen. Maar Michèle Lacroix De Bruyne (26) kan zich sinds kort ook host van een podcast noemen. Samen met vier andere vrouwen startte ze dit project. We vroegen wat en wie we nog mogen verwachten, wanneer er nieuwe afleveringen aankomen en hoe de sfeer op set is. “Kevin luisterde al naar elke aflevering.”

“Jouw portie girlstalk deze zomer”, staat er op de Instagrampagina van de nieuwe podcast ‘Secret Society’. En dat is het ook, want de bedenkers zijn vijf vrouwen waaronder Michèle ‘De Bruyne’ Lacroix. Ze leggen bekende gezichten op de rooster. Als eerste was actrice Lize Feryn aan de beurt. Die aflevering van veertig minuten werd donderdag gelanceerd en kon snel op zo'n 7.800 kijkers rekenen op Youtube.

Michèle host de podcast en is de rust zelve wanneer ze naar de carrière van haar eerste gast polst. Ze hebben het over de pers die onterecht schreef dat Lize naar Los Angeles zou verhuizen, over de liefde van hun leven en over (jong) kinderen krijgen. Wij vroegen Michèle hoe zo’n gezellig onderonsje van zes vrouwen tot stand kwam.

Wie zijn de dames waarmee je de podcast opneemt?

“Het zijn mijn beste vriendinnen. We komen allemaal uit Genk, waar het niet heel groot is. Toen we jong waren kende iedereen elkaar: onze middelbare scholen lagen een straat van elkaar, we hadden dezelfde hobby’s én vrienden. Madina zat in mijn klas. Melissa en Isabel zaten op onze school. En Zoë zat bij mij op dansles. Zij is ook al een tijdje samen met de beste vriend van Kevin, dus die cirkel is mooi rond.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Michèle samen met Zoë Beckers, Isabel Stams, Melissa Berlingieri, Madina Sjachgerijeva. © Nicole Jopek

“We hielden altijd contact en zijn al meer dan tien jaar bevriend. De laatste vier jaar is die vriendschap alleen maar sterker geworden. We zijn nu onafscheidelijk. Het is een klein - maar hecht - groepje vriendinnen, dus dat moet je onderhouden. En ja, zo'n project als deze podcast aangaan, is zeker een uitdaging.”

Hoe bedoel je?

“Het is niet makkelijk met vijf mensen die elk hun eigen leven leiden. Twee van ons zijn ook mama, dus het was best pittig om onze agenda’s af te stemmen. Maar ik ben zo fier dat we hebben doorgezet. We hebben gelachen, ons geamuseerd en het was een hele ervaring.”

Hoe kwam je op het idee?

“We praten er al jaren over. En we praten ook al jaren héél graag met elkaar (lacht). Met ons vijf wilden we graag iets ondernemen, alleen wisten we niet wat precies. Er werd weleens gegrapt met hoe hilarisch onze gesprekken kunnen zijn: ‘moesten ze dit nu eens filmen, hé’. Toen we merkten dat er maar weinig podcasts waren door en voor vrouwen, leek het ons een logische keuze om het zelf te proberen. Eens het idee er lag, zijn we er snel ingevlogen. We begonnen een paar maanden geleden met oefenopnames en namen deze zomer op één week tijd vier afleveringen op.”

Quote Het draait niet om de sensatie­ver­ha­len, maar soms verklapt een gast iets wat we nog niet wisten. Ik denk omdat ze zich op hun gemak voelden. Michèle Laxcroix

Vijf vrouwen aan het woord: best een uniek concept?

“Het idee kwam van ons, dus wilden we het ook met vijf uitvoeren. In het begin werd ons verteld dat we met te veel waren, maar we bleven aanhouden. We wilden het heel graag proberen. Madina doet camerawerk om alles achter de schermen in goede banen te leiden. We zijn dus met vier die vragen stellen. De montage verzorgt Sam Kerkhofs van Sporthouse Group.”

Wordt het soms geen hectisch gedoe?

“We hebben dat wel onderschat. De eerste proefopname was alsof we in een kippenhok zaten waar iedereen door elkaar kakelde.(lacht) We hebben echt moeten leren hoe we onderling een goed gesprek kunnen voeren. Het is natuurlijk niet hetzelfde zoals op café. Er komt een pak meer bij kijken.”

Volledig scherm © Nicole Jopek

Over wat praten jullie?

“We nodigen interessante vrouwen uit, vanuit het idee om elkaar te steunen. We willen een mooi gesprek met hen voeren en proberen daarvoor een huiselijke sfeer te creëren. Met een drankje bijvoorbeeld, zodat het niet zozeer op een interview lijkt. Per gast verschillen de onderwerpen heel erg. Bij Lize hadden we het over haar carrière, maar we praten evengoed over mode en relaties. Het draait niet om de sensatieverhalen, maar soms verklapt een gast iets wat we nog niet wisten. Ik denk omdat ze zich erg op hun gemak voelden.”

Quote Ik kende de vrouwen vooraf niet goed, maar tijdens zo’n podcast leer je elkaar beter kennen. Ik vond hen zo boeiend. Michèle Laxcroix

Hoe zorgde je daarvoor?

“Sommige gasten aten voor de opname samen met ons. Zo was iedereen tijdens het opnemen van de podcast heel relaxed. Ik kende de vrouwen vooraf nog niet goed, maar tijdens zo’n podcast leer je elkaar zeker beter kennen. Ik vond hen zo boeiend, en denk dat je het respect voor elkaar ook wel voelt. We deden vooraf ook research om zo veel mogelijk te weten te komen over die persoon, dat brengt zeker ook rust.”

Is de podcast alleen voor vrouwen?

“Ik vermoed dat het grootste deel van ons publiek vrouwen zullen zijn. Maar het zou minstens even leuk zijn als er ook mannen luisteren. We krijgen trouwens ook veel goede reacties van het andere geslacht. Laat ons zeggen dat ik denk dat vrouwen het een tikkeltje interessanter zullen vinden. Al heeft Kevin ze wél alle vier geluisterd. (lacht).”

Wie komt er nog aan bod?

“Voorlopig brengen we vier afleveringen uit die we wekelijks zullen lanceren. Luna Stevens, Marie Wynants en Eline De Munck zijn de volgende.”

Quote Kevin en ik zien elkaar al niet zoveel, dus als we samen zijn houden we van qualityti­me met ons twee. Michèle Laxcroix

Waar zijn de afleveringen opgenomen?

“Bij mij thuis in Heusden-Zolder. We wonen er niet meer het hele jaar, want we zijn vaak in Engeland (Kevin speelt bij Manchester City, red.) en we hadden thuis nog wel plaats over voor zo’n studio. We hebben dus enkele zetels en camera’s geplaatst en zijn er in gevlogen.”

Ben je zelf een podcastfan?

“Elke ochtend als ik de kinderen naar school breng of als ik ze ga halen, zet ik er eentje op. De rit naar school is vijfentwintig minuten, dus ik luister er best wel een paar. Ik ben fan van zowel Nederlandstalige als Engelstalige. Momenteel luister ik ‘De Volksjury’, een hele leuke. En ook ‘Call her Daddy’ met Alex Cooper is een aanrader. Die laatste zijn pure één op één gesprekken, al is er wel een tikkeltje sensatie.”

(Lees verder onder de post.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Beluister je ze soms samen met Kevin?

“Ik luister alleen naar podcasts. Kevin en ik zien elkaar al niet zoveel, dus als we samen zijn houden we van qualitytime met ons tweetjes.”

Wat brengt de toekomst nog?

“De intentie was niet om meerdere seizoenen uit te brengen, maar ondertussen hopen we er wel op. Als de reacties goed zijn en er is vraag naar, staan we er zeker voor open. We zien wel hoe het loopt. En iedereen moet zeker luisteren, want er wordt in elke aflevering wel iets verrassend gezegd. (lacht)”

Secret Society The Podcast kun je beluisteren op Youtube, Spotify en Apple Podcast.

Lees ook: