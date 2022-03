Meteen de perfecte BH-maat zonder te passen: Antwerpse start-up wil 'Netflix voor lingerie' zijn

Wat als je online lingerie kan bestellen zonder je zorgen te moeten maken of het wel zal passen? Het is het doel van de Antwerpse Startup CurveCatch. Aan de hand van artificiële intelligentie willen ze lingerie leveren aan huis die zonder passen perfect zou moeten zitten. “Net als de aanbevelingen op Netflix, maar dan voor lingerie.”

“Sinds 1969 vliegen we naar de maan, maar in 2022 dragen we nog steeds beha’s die niet passen”, staat er te lezen op de website van CurveCatch. De Antwerpse start-up stelt vast dat 80 procent van de vrouwen rondloopt met een beha die niet past. Dat is volgens hen te wijten aan het feit dat vrouwen niet graag lingerie passen in de winkel en online aankopen vanwege hun slechte fit vaker worden teruggestuurd dan gehouden.

Artificiële intelligentie en... lingerie?

De digitale lingeriezaak wil daarom de gemakzucht van online shoppen combineren met de expertise die je zou krijgen in de winkel. Dat doen ze aan de hand van artificiële intelligentie: de computers leren zichzelf door middel van data aan welke beha of slip het beste bij jou zou passen naargelang de maat en pasvorm van je borsten. Diezelfde service bieden ze ook aan voor corrigerend ondergroed, badmode, sport- en borstvoedingsbeha’s. Er is voor iedereen dus wat wils. De data? Die komt van de klanten zelf.

Aan de hand van een vragenlijst die vooraf wordt ingevuld door klanten stelt Curvecatch een box samen met vijftien stuks van lingerie naar voorkeur. In de vragen polsen ze naar de maat die je hebt in je huidige beha, hoe zeker je van die maat bent en de pasvorm ervan. Duwt de beugel in je ribben? Is er nog ruimte tussen je borst en de cup? Vervolgens wordt de box met lingerie gratis en vrijblijvend geleverd en enkele dagen later opnieuw opgehaald. Je kan een mix van minimum drie merken waar CurveCatch mee samenwerkt verwachten. Onder hen: Calvin Klein, Marlies Dekkers, Prima Donna en Marie Jo. Je betaalt alleen voor de lingerie die je bijhoudt.

In de vragenlijst vooraf kan je meegeven hoeveel je wenst te betalen. Zo variëren de prijzen voor de onderbroeken tussen tien en vijftig euro, beha’s tussen dertig en honderd euro en badmode tussen de vijftig euro en honderdvijftig euro.

Tijdens het passen kan de klant feedback geven over de pasvorm, stijl en ervaring met de items. “Zo weet onze artificiële intelligentie steeds beter wat jou zou moeten passen. De feedback van één vrouw, helpt zo duizenden anderen”, stelt co-founder Kimia Namadchi. “Net zoals de aanbevelingen op Netflix dus, maar dan voor lingerie”, voegt ze eraan toe.

Meer informatie via www.curvecatch.com.

