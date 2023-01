Metallic, c’ est chic! Deze 15 handtassen kan je matchen met je juwelen

Vind je het soms moeilijk om je outfit af te werken met de juiste accessoires? Gebruik dan hetzelfde trucje als fashionista’s en influencers. Want zij weten dat oog voor detail het geheim is van klasse en stijl. Goud, zilver of brons: kies de kleur die het best bij je past. En stem dan zowel je handtas als je juwelen er op af. Klaar is kees!

Zalig in zilver

Gezegend met lichte lokken en blauwe of groen ogen? Dan staat zilver je gegarandeerd schitterend. Ook de kleur van je aderen vertelt je iets over je ideale juwelenmatch. Check dus snel je pols of de binnenkant van je elleboog. Met blauwige aderen past zilver jou het mooist. Bestaat de inhoud van jouw kledingkast vooral uit koelere tinten zoals blauw, groen, paars en roze? Ook dan is zilver je ideale go to.

Juwelen doen ertoe, maar je look is pas helemaal compleet met een bijpassende handtas. De tijd om een portie blingbling alleen maar op feestdagen uit de kast te halen, is gelukkig al lang voorbij. Schitterende accessoires en kleding blijven in 2023 een echte hit. Vijf tassen waar je jarenlang plezier aan beleeft.

Volledig scherm © rv

Gouden gala

Heb je bruine ogen en donkere haren? Dan is goud er voor jou! Goud werkt het best bij mensen met een warmere huidtoon. Niet helemaal zeker van jouw huidtype? Je herkent een warme teint aan groenige aders. Rijke kleuren als rood, oranje, geel en bruin staan dit type prachtig en komen nog beter tot hun recht in combinatie met gouden accessoires.

Nog geen gouden handtas in huis? Sla dan nu je slag! Vijf tijdloze stukjes goud scoor je nu aan een zachte prijs.

Volledig scherm © rv

Bronzen beauty’s

Kan je moeilijk kiezen tussen goud of zilver? Ga dan voor brons: altijd stijlvol! Match het rijke zusje van goud met onopvallende tinten zoals wit en grijs en geef je basic look zo meteen wat extra pit. Ook de combinatie met zachte pastels, tijdloos zwart en aardse kleuren is gegarandeerd een schot in de roos.

Fans van bronzen juwelen vinden in een bronzen handtas hét ultieme accessoire voor een perfect gestylde look. Stralen zal je, met deze bronzen knapperds.

Volledig scherm © rv

