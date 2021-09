“Met je eigen planeet Jupiter aan je zijde, ontbreekt het je niet aan enthousiasme en energie”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je gaat voor fun deze week, Ram. Het liefst vermijd je zware gesprekken of al te serieuze taken. Dat maakt dit een uitstekende week om af te spreken met vriendinnen of collega’s of iets romantisch te gaan doen met je lief. Sporten is eveneens een prima optie, net als lekker nietsdoen. Geniet van deze luchtige week.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er staat je een verrassende week te wachten, zeker op je werk. Zaken en afspraken verlopen anders dan gepland en dat maakt je onrustig. Toch hoeft dit niet per definitie slecht te zijn. Ook voor problemen dienen zich onverwacht oplossingen aan en dat is de positieve keerzijde van de medaille. Probeer dat in je achterhoofd te houden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

De week is grotendeels gevuld met taken en afspraken waar je happy van wordt, Tweelingen. Enthousiast ga je overal in mee en er valt genoeg te lachen. Toch zit hier ook een keerzijde aan. De kans is groot dat je te veel wilt en doet en dat je jezelf uitput. Voorkom dat door regelmatig pauzes in te lassen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je doet deze week je ding, maar echt doorpakken zit er niet in. Dit heeft te maken met planeet Pluto, die je daarin tegenhoudt. Zolang het geen belangrijke taken of projecten zijn, is dat geen ramp. Is dit wel het geval, vraag je dan af wat je tegenhoudt er dieper in te duiken. Dan vind je meteen de oplossing.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Planeet Jupiter ligt dwars en dat kan op twee manieren uitpakken deze week, Leeuw. Het ontbreekt je aan energie, waardoor je weinig zin hebt om dingen te doen of te ondernemen. Deze planeetinvloed kan ook effect hebben op je financiën. In dat geval krijg je te maken met een onverwachte rekening of kostenpost. Wees dus voorbereid.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Reken op een drukke week, Maagd. Niet alleen op je werk of op school is er genoeg te doen, ook thuis staat er iedere dag wel iets extra’s op het programma. Hoewel dat supergezellig is, vreet het wel energie. Is er een kans om je rust te pakken, grijp die dan. Dat heb je gewoon nodig.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Staan er feestjes, borrels of verjaardagen op het programma, dan ziet het er super voor je uit, Weegschaal! Je hebt toffe gesprekken en je ontmoet inspirerende nieuwe mensen. Let wel een beetje op wat je eet en drinkt, zeker wanneer je op je lijn wilt letten. Planeet Jupiter zorgt namelijk helaas sneller voor extra pondjes.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je financiën hebben deze week je aandacht nodig, Schorpioen. Zeker wanneer je er totaal geen zicht op hebt. Check regelmatig je saldo en wat je werkelijk te besteden hebt. Denk ook aan rekeningen die nog betaald moeten worden. Vermijd impulsaankopen, dan voorkom je problemen. Ook je energielevel kan aan de lage kant zijn. Zorg dat je regelmatig je batterij oplaadt.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Met je eigen planeet Jupiter aan je zijde, ontbreekt het je deze week niet aan enthousiasme en energie. Hierdoor wals je soms onbedoeld over anderen heen en dat heb je totaal niet door. Probeer de signalen van anderen op te pikken, daarmee voorkom je irritaties. Ben je moe, geef er dan aan toe. Ga niet over je grenzen heen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je job of studie houd je wederom lekker bezig deze week, Steenbok. Toch ervaar je geen druk en is het allemaal prima te doen. Je kunt je talenten en ervaring inzetten en dat is prettig. Voel je dat er iets aan de hand is met je lief of een goede vriend(in), negeer dit dan niet. Ga gerust het gesprek aan.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit zou wel eens jouw lucky week kunnen worden, Waterman! Het zit lekker mee. Zo mag je rekenen op complimenten of je ontvangt een onverwacht extraatje. Je loopt als single iemand tegen het aantrekkelijke lijf of er komt een tof aanbod op je pad. Wat het ook is, twijfel niet te lang wanneer het echt goed voelt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Voor goede, diepgaande en zinvolle gesprekken, is dit een topweek, Vissen. Je voelt anderen prima aan en ook jij wordt gezien en gehoord. Spelen er issues in je relatie of in een vriendschap, adresseer dit dan. De kans dat dit op een fijne manier uitgesproken en opgelost kan worden, is groot. Doe je voordeel ermee.