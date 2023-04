Met haar ASMR-filmpjes vergaart Nanou (15) 1 miljoen volgers. Neuroloog: “Het geeft je een breinorgasme”

Kato dompelde zich onder in een sound bath: “Verrassend hoeveel effect geluid op je lichaam heeft”

“Voor het eerst in jaren hoor ik dat geruis in mijn linkeroor, het gevolg van een medische fout, niet.” Sound baths zijn een meditatievorm aan de hand van geluidsgolven. Het concept is in België nog zeldzaam, maar kent zijn oorsprong al zo’n 2000 jaar geleden in Tibet. Het doel van deze alternatieve heling? Je overgeven aan een ultiem gevoel van rust. Redactrice Kato laat zich onderdompelen om te ontdekken waarom The Kardashians en Gwyneth Paltrow fan zijn. “Elke schaal heeft een ander effect op je lichaam. Dat komt door de edelstenen en mineralen die erin zijn versmolten.”