Met dit trucje weet je binnen 3 seconden of je gedehydrateerd bent Liesbeth De Corte

11 mei 2018

07u36

Bron: Well and Good 3 Nina Je hebt minder kans op puistjes, je huid ziet er beter uit en het boost je productiviteit: we weten allemaal dat water übergezond is. Twijfel je af en toe of je te weinig drinkt? Dan bestaat er een handig trucje dat je kan helpen.

Je moet voldoende water drinken. Al van kleins af aan worden we met deze goedbedoelde raad om de oren geslagen. Maar eerlijk is eerlijk: af en toe vergeet iedereen dit advies wel eens. Tijdens het werk is het verleidelijker om koffie te drinken of zijn we zo diep in onze gedachten verzonken dat we vergeten om ons glas bij te vullen.

Gelukkig bestaat er een poepsimpele manier om te testen of je gedehydrateerd bent. Het enige wat je moet doen? Jezelf even knijpen. Neem met je duim en wijsvinger de huid van je hand, arm of buik vast en trek er drie seconden aan. Laat los en check wat er gebeurt. Als je huid er onmiddellijk weer normaal uitziet, dan moet je je geen zorgen maken. Blijft de plooi bij wijze van spreken even staan, dan is het tijd om wat water bij te tanken.

De verklaring: de elastisticiteit van je huid hangt samen met hydratatie. Hoe elastischer de huid, des te beter je gehydrateerd bent.