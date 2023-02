Met deze lelijke wandelschoen lijken we wel geobsedeerd. “We zullen hem steeds vaker zien”

Niet alleen beroemdheden als Rihanna en Bella Hadid gaan overstag, ook influencers prijzen één bepaalde schoen gretig aan. Spoiler: hij lijkt op een slaapzak en is oorspronkelijk bedoeld om te gaan wandelen. En toch voorspellen we hem binnenkort ook aan jouw voet te zien. “Deze schoen past perfect bij onze drukke maatschappij.”

De sneaker is terug van helemaal nooit weggeweest. We zien heel wat mensen in het straatbeeld met een comfy schoen aan de voet en ook de celebs du moment blijven kiezen voor een makkelijke sneaker. De Adidas Samba was lang een favoriet en ook New Balance bleef populair, maar er is een nieuwe ‘lelijke’ sneaker in dat rijtje: die van het Franse merk Salomon.

Daar zit topmodel Bella Hadid misschien voor iets tussen. Want als zij iets aanraakt, verandert dat maar al te snel in goud. Zo werd ze afgelopen jaar gespot met de sneaker aan haar voeten toen ze buiten kwam bij de sportschool. Ze had felrode Salomon sportschoenen aan. Dat paar, de XT-4 Advanced Sneakers, raakten gauw uitverkocht op meerdere websites. Al shop je ze hier ondertussen voor 185 euro.

Zo doen de sterren het (en jij ook binnenkort?)

Bella Hadid, die vandaag nog steeds geregeld opduikt met de sneaker aan haar voet, is lang niet de enige fan. Natuurlijk niet te vergeten: Rihanna tijdens haar Super Bowl optreden vorige week. Misschien viel vooral haar knalrode Loewe-outfit op, maar ook haar schoenen waren van het sportmerk Salomon in samenwerking met MM6 van Maison Margiela. Ze kosten 338 euro en waren na haar optreden overal zo goed als uitverkocht. Die MM6 x Salomon is een serieuze knipoog naar hiken. De schoen lijkt zelf een beetje op een slaapzak met koord die je kan dichtknopen.

Model Hailey Bieber draagt de sneakers eveneens graag en wordt meermaals op haar Instagram gespot met de Salomon XT-4 sneakers. Ook it-girls Emili Sindlev en Emily Ratajkowski zijn fans en dragen vooral de XT-6, die ook bij andere fashionista’s enorm populair zijn. Scroll je op Instagram, dan kom je de Salomon-schoen vaker tegen dan je lief is.

Schaffen we binnenkort collectief deze sneaker aan? “Ik verwacht wel dat we hem ook bij ons vaker zullen zien”, zegt onze moderedacteur David Devriendt. “Kijk maar naar de Triple S van Balenciaga, wat toch een groot succes bleek. Of ik het zo origineel vind? Ze doen me wat denken aan de Pillow Boot van Louis Vuitton, dus voor mij zitten ze in hetzelfde straatje.”

Volledig scherm © EMSWELLS, EMILISINDLEV, ELIZABETHANNEVENTER

Van waar komt dit merk?

De schoen van Salomon staat bekend als een performance-schoen, om mee te klimmen in de bergen of te gaan wandelen dus. Maar die soort schoenen doen het tegenwoordig allemaal heel goed in de mode, vertelt Devriendt. Vanwaar de populariteit? De gekende ‘cores’, een soort stijlaanduiding, zitten er voor iets tussen. Zo is er de stroming ‘normcore’, waarmee je terug naar de basis gaat, en laat deze sneakers door duidelijk onder horen.

Quote Merken zoals Salomon en The North Face hebben hun oorspronke­lij­ke doel van hiken overstegen en zijn intussen op zichzelf staande designklas­sie­kers. David Devriendt, moderedacteur

De Salomon schoen was in 2021 ook hét symbool van de gorpcore-estethiek. ‘Gorpcore’ laat zich kenmerken door sportaccessoires en kleding die bestand zijn tegen weer en wind. Denk: oversized pufferjassen, fleecetruien én wandelschoenen. Merken zoals Salomon, Patagonia, en The North Face begonnen dan ook te boomen sinds dat stijltje hip werd. “Al die merken hebben hun oorspronkelijke doel van hiken al lang overstegen en zijn intussen op zichzelf staande designklassiekers”, zegt Devriendt.

Zowel invloeden van ‘normcore’ als ‘gorpcore’ drukken al een tijdje hun stempel op de modetrends die leven. “Maar ook de rage van sneakers, de drukke maatschappij waarin we leven die veel meer gericht is op 'performance’, de dagelijks ratrace en de ugly- en outerweartrend komen allemaal samen. Ze verklaren waarom de Salomon-sneaker nu zo hot is.” Het Franse modemerk heeft natuurlijk ook zelf in de pap te brokken en zette zich mee op kaart dankzij hun vele samenwerkingen. “Zo gingen ze al in zee met Dover Street Market, en de high-end boetieks van Rei Kawabuko en Comme des Garçons, vergelijkbaar met De Bijenkorf, ”, vertelt Devriendt nog.

Booming business lijken de sneakers, dus. Wie geprikkeld is, kan hier het standaardmodel shoppen.

