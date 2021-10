“‘Met alle respect’ betekent eigenlijk ‘Stop maar’.” 262 hilarische kantoortips die jou carrièregewijs alleen maar voordelen opleveren

NINAWerken op kantoor. Dat is gezellig keuvelen aan de koffieautomaat, maar ook: je druk maken in de collega die begint te praten als jij aan je ellenlange to do -lijstje moet beginnen. Kortom, op kantoor gaan ergernissen en liefde hand in hand. Om je een weg te banen in het kantoorleven, maakte journaliste Japke-d. Bouman (51) een lijstje van 262 tips waar jij carrièregewijs je voordeel mee kan doen.

1. ‘Je staat nog op mute’. Deze uitspraak is zonder twijfel het nieuwe ‘en nu met bijlage’. In dezelfde categorie: ‘Je viel even weg’, ‘Ik hoor mezelf dubbel’, ‘Ik hoor een echo’, ‘Ik loop even vast’ en ‘Zie je mij, ik zie jou niet’ scoorden hoog het voorbije jaar, maar ‘Je staat nog op mute’, ‘Staat iedereen op mute?’ en ‘Un-muten’ waren de toppers die we écht niet meer willen horen. En dat terwijl ‘de muteknop’ zelf zo’n mooie nieuwe aanwinst is. Je zou willen dat je die op kantoor ook krijgt, om een aantal collega’s op stil te kunnen zetten.

2. ‘De call’. Was het voorbije jaar niet te stuiten in de betekenis van ‘videovergadering’, iedereen moest eraan geloven. ‘Ik moet zo een call in’, ‘Ik kan niet bellen want ik zit even in een call’, ‘Ik moet zo een andere call in’. En wat hebben we ook allemaal een spuughekel aan al die calls zélf. We werden er massaal doodmoe van. De ‘break-outsessies’. Postbodes die aan de lopende band aanbellen (‘Ik moet er zo even uit, want ik verwacht een pakje’).

3. Coronaproof. Als het virus ons íéts geleerd heeft, is het dat niets of niemand coronaproof is.

Quote Kijk altijd geërgerd als mensen je iets vragen, dan denken ze dat je druk bent. Journaliste Japke-D. Bouman

4. ‘Ik hoop je snel weer fysiek te kunnen ontmoeten’. Mogen we daar gewoon ‘ontmoeten’ van maken? Iedere keer als iemand dat zegt of schrijft, denk ik aan parenclubs, heftige vrijpartijen of, erger nog, aan een team gespierde kerels dat langskomt om me flink af te tuigen.

5. Metaforen uit de automobielindustrie deden het altijd al goed op het werk. Denk aan ‘snel schakelen’ – maar vorig jaar was er de stormachtige opkomst van het woord ‘hybride’. Zullen we daar weer gewoon ‘flexibel’ of formuleringen met ‘deels’ van maken?

1. ‘Fijn dat je meedenkt’ – maar laat nu maar weer zitten.

2. ‘Een mooie eerste aanzet’ – op een klus waar je een week aan hebt zitten werken. Grumpf.

3. ‘Zo goed hoe jij dit project draagt!’ – dan hoef ik het niet te doen.

4. ‘Heel opmerkzaam van je’ – het was niet de bedoeling dat iemand erachter zou komen.

5. ‘Fijn dat je zo betrokken bent’ – maar nu is het wel gedaan met dat geklaag.

6. ‘Goed dat je de grens tussen werk en privé zo goed bewaart, maar …’ – je werkt niet hard genoeg.

7. ‘Mooi om te zien dat je je hier zo in vastbijt’ – hou eens op met zeuren.

8. ‘Dat heb je grondig aangepakt’ – had je niks beters te doen?

9. ‘Zo knap dat je onder alle omstandigheden jezelf blijft’ – hahaha.

10. ‘Wat bijzonder dat je hier tijd voor hebt’ – jij hebt écht niks te doen!

11. ‘Je bent helemaal niet zo erg als iedereen zegt’ – een dubbele belediging!

12. ‘Je stelt best slimme vragen’ of ‘goeie vraag!’ – maar nu liever even geen kritiek meer.

13. ‘Je weet er heel veel van (goeie vraag!)’ – maar wil je nu weer even je mond houden?

14. ‘Met alle respect’ – stop maar.

1. Kijk altijd geërgerd als mensen je iets vragen, dan denken ze dat je druk bent. Het is een tip van beroepswerkweigeraar George Costanza uit de comedy ‘Seinfeld’ uit de jaren 90, maar nog altijd verrassend bruikbaar.

2. De techniek werkt niet – zeer bruikbaar. Dus: ‘De wifi ligt eruit’, ‘Je mail is in de spambox beland’, ‘Heel gek, mijn Zoom doet het niet’ of ‘Ik rij net een tunnel in’.

3. De allerbeste smoes is natuurlijk het recept hoe je van álle rotklussen op je werk afkomt. En dat is: krediet opbouwen, goed worden in je vak, veel rotklussen doen voor anderen, altijd vrolijk reageren tegen je collega’s zodat er een dag komt dat je kunt zeggen: ‘Gast. Ik doe altijd alles voor je, maar nu ben jij zelf eens aan de beurt.’ Kost een paar jaar, maar dan heb je ook wat.

De 6 voordelen van collega’s

1. Ze zijn er altijd.

2. Je kunt na het werk met hen op café.

3. Ze snappen wat je doet.

4. Ze hebben altijd wel iets lekkers bij zich.

5. Ze kennen je baas.

6. Er zitten altijd een paar leuke tussen.

Het énige nadeel van collega’s

1. Als ze er zijn, kan je je niet zo goed concentreren op je werk.

De 6 redenen waarom we overwerken

1. Niks beters te doen

2. Er is altijd wel iemand die taart of traktaties bij zich heeft

3. Ruzie thuis

4. Geen zin om te sporten

5. Verliefd op je collega

6. Hier begrijpen ze je wel

Feiten over koffie op het werk

1. Er moet altijd iets te klagen zijn over de koffie

2. Hoe vaker je koffie haalt voor anderen, hoe lager je salaris

De 19 dingen die je nooit met je collega’s moet doen

1. Naar de sauna

2. Paaldansen

3. Een cursus tenenlezen

4. Linedancing

5. Trampolinespringen op een grote zak waarin koeienpoep is vergist tot biogas

6. De driekleur dansen

7. Sessies met Playmobil-poppetjes die je ‘innerlijke meisje of jongetje’ blootleggen

8. De workshop ‘waarbij je je linker rijtje moet laten leegstromen’

9. Lachsessies

10. Klankschaalconcerten

11. Doelen stellen met koeien

12. Schapen aaien

13. Paardencoaching

14. Alle uitjes met ongekookte spaghetti, Lego, Knex, satéprikkers, elastiekjes, modder, ballonnen, autobanden, ducttape, pvc-buizen, landbouwplastic en wasknijpers

15. Torens bouwen

16. Wigwams bouwen

17. Vlotten bouwen

18. Geblinddoekt neuriën ‘en anderen met dezelfde toonhoogte zoeken’

19. Geblinddoekt een sleutel kleien

PS: Al deze uitjes zijn wel leuk als ze vrijwillig zijn.

