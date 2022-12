“Met alle andere hulpmiddelen kreeg ik geen stijve meer.” Dirk (55) liet een penisprothese steken

Spuit in de fluit? Penisfil­lers worden populair­der. 2 experten: "Het kost je zo'n 3.000 à 3.500 euro"

Waar nogal wat vrouwen zich aan lipfillers wagen, zoeken mannen het enkele etages lager: de penisfiller - die het mannelijk lid verbreedt, maar niet verlengt - is wereldwijd een hit. Ook in Vlaanderen is de vraag groot. “Veel mannen zijn erg onzeker over de omvang van hun penis”, weten plastisch chirurgen Joan Vandeputte en Pieter Vermeulen. Zij doen uit de doeken hoe zo’n ingreep werkt. “Van een ‘grower’ kunnen we een ‘shower’ maken.”

